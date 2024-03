Zalewski spotyka się ze znaną tancerką. Wcześniej była z innym piłkarzem

Choć Nicola Zalewski nie obnosi się z życiem prywatnym i rzadko mówi o swoich związkach, to wiadomo, że na co dzień spotyka się on ze znaną włoszką tancerką. 22-latek razem z 19-latką tworzą przepiękny duet. Co ciekawe w przeszłości sympatia reprezentanta Polski umawiała się z innym włoskim piłkarzem - Lucą Pellegrinim.

