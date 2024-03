W Rosji aż się zagotowali. "Jak można znosić takie upokorzenia?"

Świat sportu był zaskoczony i oburzony decyzją, jaką w grudniu podjął MKOI. Władze postanowiły wtedy, że sportowcy z Rosji i Białorusi mogą wystąpić na tegorocznych igrzyskach w Paryżu. Choć pod kilkoma warunkami - nie mogą otwarcie popierać rosyjskiej agresji, czy służyć w wojsku.

Kontrowersje wynikają nie tylko z faktu, że w Ukrainie nadal toczy się wojna. Rosjanie byli także w poprzednich latach zawieszani np. w lekkoatletyce z uwagi na systemowe stosowanie dopingu. Mimo tych wątpliwości będą dopuszczeni do startu w stolicy Francji, ale jedynie w dyscyplinach indywidualnych.

Rosjanie nie chcą wysyłać sportowców na igrzyska?

Dyskusja trwająca ostatnio w Rosji pokazuje, że Rosjanie wcale nie są w pełni zadowoleni z faktu, że ich sportowcy będą mogli rywalizować o medale. To dlatego, że postawiono im konkretne warunki związane z neutralnym statusem. We Francji nie będzie rosyjskiej i białoruskiej flagi, hymnu, a medale nie będą wliczały się do klasyfikacji historycznej.

Głos w tej sprawie zabrała Irina Winer, szefowa związku gimnastycznego w Rosji, utytułowana trenerka. - W mojej opinii oraz moich kolegów i gimnastyczek igrzyska są upolitycznione. Warunki, jakie postawiono naszym sportowcom, są niezwykle upokarzające. Nasze drużyny w ogóle zostały wykluczone. Czy nie jest to decyzja polityczna, która jest niekorzystna dla Rosji? - pyta Winer w rozmowie z portalem Sport-Express.ru.

W tym samym wywiadzie kierująca gimnastyką dodała: - Jestem pewna, że zwykli Rosjanie nie wybaczą sportowcom, którzy wystąpią na igrzyskach z neutralnym statusem. Przy okazji Winer zaatakowała także tenisistkę Darię Kasatkinę, która sugerowała niedawno, że chce rywalizować na kortach olimpijskich w Paryżu.

- Kasatkina ma do tego prawo, ale do jakiej reprezentacji będzie należeć? Reprezentacji bezdomnych? Uchodźców? Jeśli nie ma flagi, hymnu, ojczyzny, to kim oni będą? Jeśli Kasatkina zdobędzie złoty medal, to jaka flaga zostanie podniesiona na podium? Na stadion nie zostaną także wpuszczeni rosyjscy kibice. Jak można znosić takie upokorzenia? - denerwuje się Winer.

Kasatkina odpowiada

Daria Kasatkina szybko zareagowała, publikując na portalu społecznościowym Telegram krótki wpis: "'Bezdomna' Daria pozdrawia wszystkich i życzy miłego dnia". Tenisistka od początku sprzeciwia się wojnie w Ukrainie, zaakceptowała decyzję Wimbledonu z 2022 r. o wykluczeniu Rosjan i Białorusinów z tamtej edycji turnieju. Od dawna krążą plotki o możliwej zmianie obywatelstwa, ale mieszkająca obecnie w Barcelonie zawodniczka nadal nie zdecydowała się na ten krok.

Kasatkina występuje w rozgrywkach tenisowych pod neutralną flagą - podobnie jak inni Rosjanie i Białorusini. Decyzja władz tenisa w tym zakresie wciąż pozostaje obowiązująca. Z kolei 6 marca Międzynarodowa Federacja Tenisowa (ITF) ogłosiła, że tenisiści z obu krajów mogą przystąpić do igrzysk w Paryżu przy spełnieniu ogólnych wymogów stawianych przez MKOI.

Wypowiedź Iriny Winer poparł deputowany do rosyjskiej Dumy Nikołaj Wałujew. - Zakładam, że większość ludzi w naszym kraju nie poprze tych, którzy tam wystartują. To zbyt upokarzające - stwierdził cytowany przez Sport-Express.ru, gdy dostał pytanie o igrzyska w Paryżu.

Nie wszyscy jednak podzielają taki pogląd. Uznana trenerka w łyżwiarstwie figurowym Tatiana Tarasowa przyznała: - Uważam, że niczego nie należy zabraniać. Ci, którzy czują się na siłach, by rywalizować w tej trudnej sytuacji, niech startują. Mogę powiedzieć od siebie, że będę kibicować tym, którzy chcą być na igrzyskach olimpijskich. Myślę, że wiele osób w naszym kraju będzie ich podziwiać, jeśli w takiej sytuacji zdobędą medale.

- Wydaje mi się, że podjęcie decyzji o udziale w igrzyskach w znanych nam warunkach nie jest zbyt przyzwoite i powinno być gruntowanie przemyślane. Ale nasi sportowcy są dorośli, niech sam decydują bez sugestii z zewnątrz - uważa z kolei były rosyjski minister sportu Paweł Kołobkow.

Ilu sportowców z Rosji pojawi się na igrzyskach?

Ambasador Rosji we Francji Aleksiej Mieszkow przestrzega rosyjskich sportowców przed startem w Paryżu. - Muszą zrozumieć jedną rzecz: nie jadą do kwitnącego ogrodu Eden, a do zachodniej dżungli, gdzie w wyniku działań władz francuskich zostaną pozostawieni sami sobie - mówił ambasador w programie na kanale Rossija 24. Dodał, że w przypadku zagrożenia sportowcy będą odcięci od ambasady, bo władze Francji mają uniemożliwiać przedstawicielom placówki kontakt z zawodnikami.

Nadal nie wiadomo, jak wielu rosyjskich sportowców wystąpi pod neutralną flagą we Francji. Ostatnio informowaliśmy, że kolejni zawodnicy z tego kraju ogłaszają, że nie przyjadą na igrzyska, w tym łucznicy. Letnie zawody olimpijskie w Paryżu potrwają od 26 lipca do 11 sierpnia.