Kibice pójdą do więzienia za przyśpiewki. Absurd w Arabii Saudyjskiej

Arabia Saudyjska od 2022 roku próbuje podbić świat piłki nożnej. Najpierw sprowadzono tam Cristiano Ronaldo, którego śladem na Bliski Wschód podążyły również inne gwiazdy światowej piłki. Ponadto Saudyjczycy jako jedyni zgłosili kandydaturę organizacji mundialu w 2034 roku i to właśnie oni zostaną gospodarzami prestiżowego turnieju. Okazuje się, że kultura piłkarska jest im obca, a kibice trafią do więzienia za przyśpiewkę.

W Arabii Saudyjskiej łamią prawa człowieka. Skazali kibiców za przyśpiewki na stadionie

Organizacja "Human Rights Watch" informuje, że 27 marca saudyjski sąd skazał 12 kibiców na kary od sześciu miesięcy do roku więzienia za pokojowe przyśpiewki podczas meczu piłki nożnej. Sytuacja dotyczy spotkania Al Safa i Al Bukiryah Club z 24 stycznia tego roku.

Fani Al Safy mieli w trakcie spotkania śpiewać pokojową piosenkę o charakterze religijnym na cześć Imama - jednego z przywódców religijnych muzułmanów. Ponadto wszystko nagrali i wrzucili do internetu. Klub oraz jego fani pochodzą z części Arabii Saudyjskiej, gdzie skupiają się głównie mniejszości szyickie. Szyci w całym kraju cierpią z powodu dyskryminacji oraz mowy nienawiści ze strony rządzących elit.

To właśnie dlatego kibice zostali zatrzymani przez policję, a następnie postawieni przed sądem. Łącznie przesłuchano w tej sprawie aż 150 osób, a finalnie 12 z nich wtrącono najpierw do więzienia w Al-Katif, a następnie w Ad-Dammam. Wszystkim postawiono zarzuty o łamanie ustawy o cyberprzestępczości z 2007 roku. Konkretnie o "przesyłanie za pomocą Internetu i urządzeń elektronicznych treści, które mogą zakłócać porządek publiczny" oraz "podważania porządku publicznego w duchu nietolerancji na tle religijnym poprzez rozpowszechnianie treści o charakterze religijnym w miejscach zgromadzeń publicznych i podżeganie do konfliktów społecznych" - informuje źródło.

Dwóch z zatrzymanych spędzi w więzieniu rok i zapłaci po 2700 dolarów grzywny, a dziesięciu pozostałych otrzymało wyrok w zawieszeniu na pół roku i po 1300 dolarów grzywny. "Jak kibice piłki nożnej mogą czuć się bezpiecznie w Arabii Saudyjskiej, skoro tak łatwo można ich skazać na karę więzienia za nic innego jak tylko przyśpiewki, które nie podobają się rządowi" - pyta organizacja "Human Rights Watch" i nawołuje do odwołania kar dla fanów.

Oprócz zatrzymania fanów rząd Arabii Saudyjskiej 3 lutego ogłosił odwołanie zarządu klubu Al Safa. Ministerstwo sportu może dokonywać takich działań, jeśli klub "dopuści się praktyk lub działań niezgodnych z porządkiem publicznym, moralnością publiczną lub przepisami". Klub zapłaci też ponad 50 tysięcy dolarów grzywny.