Cristiano Ronaldo ma słabość. Wydał już 100 milionów

Podczas kariery piłkarskiej Cristiano Ronaldo miał okazję grać między innymi w zespołach Sportingu CP, Manchesteru United, Realu Madryt, Juventusu, a od początku stycznia 2023 Cristiano Ronaldo występuje w barwach Al-Nassr. Portugalczyk trafił do saudyjskiego klubu na zasadzie wolnego transferu. W pierwszym sezonie łącznie rozegrał 35 meczów, w których strzelił 17 goli i zanotował cztery asysty. 39-latek podpisał z Al-Nassr kontrakt do 30 czerwca 2025 roku. Jeśli Portugalczyk wypełni umowę z drużyną z Półwyspu Arabskiego, to zainkasuje 600 milionów euro. Do jego przychodu dochodzą jeszcze umowy sponsorskie, a także umiejętne rozwijane biznesy.

Sama zmiana klubu i miejsca zamieszkania nie była jedynym wyzwaniem, jakie stało przed Portugalczykiem. Wraz z przeprowadzką do Arabii Saudyjskiej 39-latek musiał przetransportować swoją bogatą kolekcję luksusowych samochodów. Wśród nich są między innymi Bugatti, McLareny, Ferrari czy Rolls-Royce.

Kolejna wielomilionowa zabawka Cristiano Ronaldo

Ronaldo już nie raz dał się poznać jako człowiek, który wręcz uwielbia luksusowe pojazdy. W jego garażu powoli zaczyna brakować miejsca na nowe zabawki na czterech kołach, tym bardziej że do kolekcji niedawno dołączyło kolejne auto. "To auto numer 20, którego wartość przekroczyła miliony czeskich koron" - przekazał czeski isport.blesk.cz. Tym razem Portugalczyk również nie oszczędzał na nowym pojeździe.

Źródło poinformowało, że najnowszym zakupem Ronaldo jest limitowana wersja Ferrari - Daytona SP3. Kwota, jaką należy za nią zapłacić, jest olbrzymia i wynosi około 2 milionów euro, co w przeliczeniu na polską walutę daje kwotę blisko 8,6 milionów złotych. Co ciekawe, włoska firma wyprodukowała 599 egzemplarzu tego auta. Pojazd jest bardzo szybki. Posiada silnik V12, który pozwala na osiągnięcie prędkości wynoszącej 340 km/h.

W swoim tekście czeski portal wymienił wszystkie 20 aut zakupionych przez Ronaldo, które przekroczyły wartość miliona czeskich koron. Najdroższym samochodem, który zakupił jest Bugatti Centodieci wyceniany na około 8 mln euro netto, czyli ponad 34 miliony złotych. Na koniec serwis wyliczył, że Portugalczyk wydał na nie łącznie około 575 milionów czeskich koron, czyli około 97,8 mln złotych.