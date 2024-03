Co za nos Probierza! Bohater Polaków harował za dwóch [OCENY]

To był mecz z gatunku tych, które trzeba nie tylko wygrać. Przy rywalu notowanym na 123. miejscu rankingu FIFA między Malawi a Zimbabwe, wypadało go wygrać przekonująco, a przynajmniej w dobrym stylu. Tak, by na finał baraży z Walią jechać w dobrych nastrojach. Udało się to, choć były pewne "ale".

Wojciech Szczęsny: 3-

Nasz bramkarz w swym 80. meczu w kadrze miał bardzo mało pracy. Długo trudno było się o coś do niego przyczepić, piłkę przy nodze miał właściwie tylko wtedy, kiedy sporadycznie zagrywali do niego koledzy z obrony. Z drugiej strony goście oddali jeden strzał na naszą bramkę i strzelili gola - Szczęsny mógł się zachować przy nim lepiej. To dlatego do oceny wyjściowej dodajemy minus. Zdecydowanie ważniejszy i trudniejszy będzie dla Szczęsnego finał baraży.

Paweł Dawidowicz: 3

To był jego pierwszy mecz w kadrze od ponad dwóch lat, ale reprezentacyjnej tremy nie było u niego widać. W pierwszej połowie w pojedynkę zatrzymał jednego z rywali, gdy ten podczas solowego kontrataku biegł na polską bramkę.

Jan Bednarek: 2+

Nasz etatowy ostatnio środkowy obrońca, tak jak pozostali defensorzy, mecz miał mieć przyjemny. Bardziej mógł skupić się na rozpoczynaniu akcji Polaków i zniechęcaniu rywala do biegania, gdy piłka płynnie przechodziła przez naszą obronę od lewej do prawej strony. Niestety w ostatnim kwadransie mógł lepiej zachować się w środku boiska, przy jedynym strzale niepilnowanego rywala. Wtedy Estończycy zdobyli bramkę.

Jakub Kiwior: 3+

Gracz Arsenalu, który powoli wyrasta na lidera defensywy, na półlewej obronie za wiele pracy nie miał. To dlatego widywaliśmy go w akcjach ofensywnych na lewym skrzydle, częściej w drugiej połowie, gdy wbiegał na dobrej szybkości w stronę końcowej linii. Przyjemne wrażenie mąci stracony gol.

Matty Cash: bez oceny

Trochę z przymusu pojawił się na boisku od początku drugiej połowy w wyniku drobnego urazu Przemysława Frankowskiego. Przy permanentnym ataku pozycyjnym nie miał okazji na swoją ulubioną grę. Mimo to prosił kolegów o prostopadłe piłki w pole karne. Dostał taką jedną. Podczas biegu doznał urazu mięśnia i po ośmiu minutach zszedł z boiska.

Przemysław Frankowski: 4+

To on popisał się pięknym wykończeniem akcji w 22. minucie spotkania. Po dobrym zagraniu Jakuba Piotrowskiego zatańczył wokół rywala tak, że ten nie wiedział, co się dzieje. Niestety pod koniec pierwszej połowy zgłosił ból mięśniowy i w przerwie asekuracyjnie został zdjęty z boiska.

Jakub Piotrowski: 5

Początkowo nie korzystał ze swego atutu, czyli dobrych strzałów z dystansu, aż w końcu zebrał piłkę przed polem karnym i uderzył niemal od razu. Piłka po tym mocnym strzale minęła słupek o centymetry. Kilkanaście minut później z podobnej pozycji strzelił już celnie. Oprócz tego był dynamiczny, agresywny i zaliczył asystę po długim zagraniu w okolice pola karnego do Frankowskiego. W drugiej połowie było jeszcze lepiej, bo Piotrowski zdobył gola po wspomnianym strzale z dystansu. Był jednym z najlepszych graczy na boisku. Selekcjoner Michał Probierz miał nosa, wystawiając go od początku. To był dopiero jego 4. mecz w kadrze.

Bartosz Slisz: 2+

W 5. minucie meczu napędził kolegom trochę strachu. Źle przyjął piłkę w okolicach środkowej linii boiska. Sprezentował tym samym kontratak Estonii. Na szczęście do spółki z Piotrem Zielińskim szybko naprawił swój błąd. To też Slisz pogubił się na prawej stronie pod polem karnym, gdy z jedną z nielicznych akcji sunęli goście, którzy zdobyli po niej gola.

Nicola Zalewski: 5

Jeden z najlepszych piłkarzy podczas naszych jesiennych meczów, starcie z Estonią też zaczął świetnie. Był jednym z najbardziej aktywnych zawodników od pierwszych minut. Przez pewien czas jego rajdy lewą stroną i dośrodkowania spod końcowej linii nie przynosiły efektów w polu karnym, ale choć nie było z tego asyst, to jednak była czerwona kartka dla rywala. Maksim Paskotsi zatrzymał zawodnika AS Romy w ostry sposób i ujrzał drugi żółty kartonik. W dalszej części meczu w wykonaniu Zalewskiego było już wszystko, serducho do gry, asysta i akcja, po której Zalewski oddał strzał, a rywale wpakowali sobie piłkę do bramki. Bohater Polaków? Tak. I harował za dwóch.

Piotr Zieliński: 5-

W pierwszej połowie popisał się kapitalnym prostopadłym zagraniem do Roberta Lewandowskiego, z czego wyniknęło spore zagrożenie. Oddał też mocny i minimalnie niecelny strzał z dystansu. To on wpisał się na listę strzelców na początku drugiej połowy - dość nieoczekiwanie zdobył bramkę głową po asyście Zalewskiego. Potem jeszcze kilka razy próbował strzelać z dystansu. Zdjęty przed końcem spotkania.

Sebastian Szymański: 4+

Jedyny z zawodników wchodzących w drugiej połowie, którego zdecydowaliśmy się ocenić. Mimo tego, że grał tylko 18 minut, pokazał boiskowy spryt, zadziorność, dobry odbiór piłki i skuteczność w wygrywanych pojedynkach. Oddał jeden strzał na bramkę (bardziej trącił piłkę) w polu karnym i po akcji z Zalewskim wpisał się na listę strzelców. Była chęć, by oglądać go więcej.

Karol Świderski: 4

Bardziej widoczny w drugiej połowie, w której oddał strzał na bramkę rywala, a w jednej próbie został zablokowany. A miał też pomysłową akcję w polu karnym, gdy właściwie nie dotykając piłki, niemal minął rywala.

Robert Lewandowski: 4

Już w pierwszych 10 minutach miał dwie sytuacje, w których oddawał strzały, choć nie znajdował się w bardzo dobrych pozycjach. Po kwadransie wyszedł z pola karnego i starał się pomóc kolegom w rozegraniu przed polem karnym. Dynamizował akcję grając na jeden kontakt, niektóre sytuacje stworzył sobie sam. W całym meczu oddał trzy celne, dwa niecelne i trzy zablokowane strzały. Do bramki nic nie wpadło, ale kapitan kadry zanotował asystę przy trzecim golu reprezentacji - wyłożył piłkę przed pole karne Piotrowskiemu, który oddał celny strzał.