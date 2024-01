Nowe wieści ws. nowej siedziby PZPN. Nitras spotkał się z Kuleszą

PZPN w ostatnich miesiącach miał poważne problemy. Co i rusz wybuchały nowe afery, przez które na związek spadała fala krytyki. Powodów do optymizmu było niewiele, jednym z nich były plany wybudowania Narodowego Centrum Szkolenia, Badań i Treningu Piłki Nożnej w Otwocku. Wsparcie finansowe inwestycji zapowiedział ówczesny minister sportu Kamil Bortniczuk.

Cezary Kulesza spotkał się ze Sławomirem Nitrasem. "Była dobra atmosfera, zażegnano niesnaski"

Wraz ze zmianą władzy doszło do zmiany na stanowisku ministra sportu. Bortniczuka zastąpił Sławomir Nitras, który zdecydował się m.in. na cofnięcie dotacji na budowę ośrodka w Otwocku. Ministerstwo miało przeznaczyć na ten cel aż 300 mln zł. Później PZPN zapowiadał chęć wypracowania porozumienia. "Liczymy na to, że wspólnie znajdziemy rozwiązanie, żeby zrealizować te ważną dla polskiej piłki inwestycję" - przekazano w oświadczeniu.

Okazuje się, że poczyniono kolejne kroki w tej sprawie. Poinformował o tym Jakub Seweryn, dziennikarz Sport.pl. "Prezes PZPN Cezary Kulesza i minister sportu Sławomir Nitras mieli okazję się spotkać. Jak udało mi się dowiedzieć, na spotkaniu była dobra atmosfera, zażegnano niesnaski i jest duża szansa, ze inwestycja w postaci ośrodka w Otwocku zostanie odblokowana" - napisał na Twitterze. Do spotkania doszło w ostatnich dniach.

Aby PZPN mógł ruszyć dalej z inwestycją, zapewne będzie musiał spełnić niektóre z wymogów już wcześniej stawianych przez ministerstwo sportu. To tłumaczyło, że wniosek "że nie spełniał kryteriów formalnych i merytorycznych niezbędnych dla finansowania tego projektu". Jeszcze dosadniejszy był Nitras. - Ta decyzja była podjęta z uchybieniem prawa. Ona była sprzeczna z procedurami obowiązującymi w ministerstwie. Wnioski były zgłoszone w sposób niechlujny, niekompetentny, niekompletny. PZPN nie posiada nawet prawa do gruntu, na którym chciał to budować, a to jest jeden warunek - oznajmił.