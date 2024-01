Piłkarz Lecha uderza w van den Broma. Wytyka konkretne błędy

Schedę po Johnie van den Bromie przejął Mariusz Rumak. Piłkarze już odczuwają i dostrzegają różnice w sposobie pracy i wizji piłki obu trenerów. Zdaniem jednego z piłkarzy Lecha Holender popełnił kilka istotnych błędów.

Piłkarz Lecha skrytykował byłego trenera

Jesienią Lech coraz gorzej wyglądał, a za taki stan rzeczy obwiniano przede wszystkim Johna van den Broma. "Kolejorz" niespodziewanie nie awansował do europejskich pucharów i miał zdominować ligę, korzystając z braku konieczności gry co trzy dni. Tymczasem poznaniacy dość zajmują ostatnie miejsce na podium z ośmiopunktową stratą do lidera, Śląska Wrocław.

Zdaniem Dino Hoticia podejście van den Broma miało wpływ na wyniki.

- W życiu bym nie powiedział, że był nerwowy. Powiedziałbym: był zbyt zrelaksowany. To trudne, by znaleźć odpowiedni balans między tymi stanami – złości i relaksu – ale uważam, że nasz poprzedni trener wprowadzał za dużo luzu. Czasem jest to dobre, ale czasem zupełnie nie. Myślę, że ten zbyt duży poziom zrelaksowania w jakiś sposób przełożył się na to, jak wyglądało ostatnie półrocze - powiedział piłkarz Lecha w rozmowie z goal.pl.

To zbyt luźne podejście Holendra mogło mieć wpływ na dwumecz ze Spartakiem Trnawa, po którym Lech ostatecznie pożegnał się z marzeniami o LKE. Hotić wrócił do sytuacji po pierwszym spotkaniu z Poznaniu.

- W szatni byliśmy bardzo źli. Wściekli. Przekaz od trenera był inny – wszystko jest w porządku, brawo, zagraliście dobry mecz, nie ma strachu przed drugim meczem. Nie sądzę, że to było właściwe podejście. Przy takim wyniku i perspektywie gry na wyjeździe, powinno być maksymalne skupienie, nastawienie jak na wojnę - skomentował.

Lech zaczął tracić coraz więcej goli, szczególnie po prostych akcjach przeciwników. Według Hoticia van den Brom nie potrafił zorganizować gry zespołu w defensywie.

- Mam wrażenie, że póki mieliśmy piłkę, to jeszcze nie było tak źle, ale przeciwnik tylko czekał na moment, gdy ją stracimy, bo bez piłki nasza organizacja była słaba - stwierdził.

Teraz piłkarzy Lecha prowadzi Mariusz Rumak. Choć to na razie krótka współpraca, to Hotić już dostrzega jej pozytywy. - Mariusz Rumak ma swój plan, ma swoje jasno określone zasady. Pracujemy obecnie fizycznie, ale nawet w takim treningu jest sporo mowy o taktyce. To jest coś, co lubię, bo mam konkretnie określone, jak mam grać w czasie meczu - przyznał.

Lech zacznie rundę wiosenną 10 lutego. Wtedy zagra u siebie z Zagłębiem Lubin.