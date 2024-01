Sensacja. Koszmarny początek Barcelony. Trzecioligowiec zaskoczył [WIDEO]

W czwartek o godzinie 19:30 rozpoczął się mecz FC Barcelony z trzecioligowym Unionistas w 1/8 finału Pucharu Króla. Xavi zaskoczył i nie wystawił w pierwszym składzie Roberta Lewandowskiego, który ostatnio jest w lepszej dyspozycji. Jego miejsce zajął 18-letni Marc Guiu.

REKLAMA

Zobacz wideo

Falstart FC Barcelony. Rywale objęli prowadzenie. Piękny gol Alvaro Gomeza

Od pierwszych minut częściej przy piłce utrzymywała się FC Barcelona. Mimo to nieoczekiwanie na prowadzenie wyszła ekipa Unionistas. W 31. minucie Juan Serrano posłał piłkę w pole karne. Dotarł do niej Alvaro Gomez, który pięknym strzałem pokonał Inakiego Penę, a kibice zgromadzeni na trybunach zaczęli świętować. Zespół z trzeciego poziomu rozgrywkowego nie cieszył się jednak długo z prowadzenia, ponieważ pod koniec pierwszej połowy wyrównującą bramkę zdobył Ferran Torres po asyście od Joao Feliksa.

Alvaro Gomez jest wychowankiem Valencii i występuje na pozycji napastnika. W przeszłości grał w takich klubach jak między innymi UP Langreo, Alzira i Palencia Cristo. Do Unionistas trafił latem zeszłego roku. W bieżącym sezonie jest podstawowym zawodnikiem drużyny. Do tej pory rozegrał łącznie 20 meczów, w których strzelił dwa gole.

Ostatecznie więcej w pierwszej połowie już się nie wydarzyło i oba zespoły zeszły do szatni przy wyniku 1:1. Tuż po przerwie Xavi zdecydował się na zmianę w składzie. Nie wpuścił jednak na boisko Roberta Lewandowskiego. Hiszpański szkoleniowiec wprowadził 16-letniego Pau Cubarsiego w miejsce Andreasa Christensena.