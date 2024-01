PZPN popełnił podstawowy błąd. "Ta decyzja jest nieodwracalna". To koniec

W czwartek wieczorem Ministerstwo Sportu i Turystyki oświadczyło ws. odebrania dotacji PZPN-owi, że "w trakcie postępowania wyjaśniającego stwierdzono naruszenie wewnętrznych procedur obowiązujących w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz zasad rozpatrywania wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W trakcie szczegółowej analizy stwierdzono, że nie spełnia on kryteriów formalnych i merytorycznych niezbędnych dla finansowania tego projektu". Co prawda PZPN liczy na korzystne rozwiązanie sprawy, ale wcale nie musi być o to łatwo.

REKLAMA

Zobacz wideo Sportowcy w sejmie. "Nie wyrażałem zgody na poprzedni kierunek"

Nitras wytyka błędy PZPN-u ws. wniosku

Narodowe Centrum Szkolenia, Badań i Treningu Piłki Nożnej w Otwocku miało być wizytówką PZPN-u za kadencji prezesa Cezarego Kuleszy. Koszt budowy szacowano na 400 mln zł, z czego ponad 300 mln zł miało pochodzić z dofinansowania od rządu. Na razie do budowy ośrodka nie dojdzie, ponieważ Ministerstwo Sportu i Turystyki wycofało wniosek, dopatrując się szeregu błędów.

Brakowało dokumentów, w tym jednego podstawowego. PZPN nie wykazał, że ma prawa do ziem, na których chce zbudować wspomniany obiekt. Wyszło, że nie ma tutaj żadnych praw. Sławomir Nitras poddał też w wątpliwość sens takiego projektu, w którym znaczną część mają zajmować hotel i baseny. Uważa, że Otwock wybrano nieprzypadkowo.

- Ta decyzja była podjęta z uchybieniem prawa. Ona była sprzeczna z procedurami obowiązującymi w ministerstwie. Wnioski były zgłoszone w sposób niechlujny, niekompetentny, niekompletny. PZPN nie posiada nawet prawa do gruntu, na którym chciał to budować, a to jest jeden warunek. Nie mam żadnych wątpliwości, że ta decyzja była prezentem premiera Morawieckiego dla PZPN-u w kampanii wyborczej. Mi to bardzo przypomina, jak pan Morawiecki dawał premie piłkarzom w trakcie mundialu w Katarze. Naobiecywał, nie przypilnował kwestii formalnych, a na końcu wyszedł z tego wielki wstyd - powiedział minister sportu i turystyki Sławomir Nitras na antenie Radia ZET.

Minister stwierdził też, że popełniono też błędy bardzo podobne do tych, które miały miejsce przy innych aferach i skandalach za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy.

- Najbardziej mnie w tym wszystkim oburza to, że kiedy słuchaliśmy o tych wszystkich aferach jak willa plus czy fundacje, które powstawały na ostatnią chwilę, gdzie PiS transferował pieniądze, to tutaj tryb podejmowania decyzji był dokładnie taki sam. Na ostatnią chwilę, na chybcika, bez zachowania procedur, tylko po to, żeby albo zaspokoić czyjeś ambicje, albo żeby zyskać kilka punktów wśród kibiców. Tak decyzji dotyczących pieniędzy publicznych się nie podejmuje - dodał.

Co ważne, od decyzji odnośnie wycofania wniosku nie można się odwołać, co potwierdził sam Nitras.

- Ta decyzja jest nieodwracalna. Co nie znaczy, że PZPN nie może w przyszłości kierować kolejnych wniosków, bo to była edycja tegoroczna. Ta decyzja jest ważnym elementem audytu. - przyznał.

Będą rozmowy ministra z PZPN-em

PZPN liczy na rozmowy ws. projektu ośrodka, by ostatecznie uzyskać dodatkowe finansowanie na jego budowę, ale ze względu na kwestie prawne i regulaminowe, jak chociażby brak możliwości odwołania się, związek może nie otrzymać tych środków tak prędko.

Pewne jest, że dojdzie do spotkania. Sławomir Nitras zapowiedział, że zaprosi delegację związku do siedziby ministerstwa sportu. Ale temat ośrodka nie będzie jedynym poddanym do dyskusji.

PZPN będzie organizatorem mistrzostw świata kobiet do lat 20. Turniej odbędzie się w 2026 r. Nitras powiedział, że jest chętny do pomocy przy organizacji imprezy.

Co z igrzyskami?

W rozmowie z Beatą Lubecką poruszono też wątek igrzysk olimpijskich. Poprzedni rząd deklarował, że chce ubiegać się o organizację najważniejszej imprezy sportowej czterolecia w 2036 r. Nitras jest otwarty na walkę o prawo organizacji IO, ale temat podlega głębszej analizie. Wszak to przedsięwzięcie, które może kosztować kilkaset miliardów złotych, a rząd PiS-u nie zrobił nic ws. planowania IO w Polsce.

- Ja się tej sprawie bardzo dokładne przyglądam. Po słowach pana prezydenta wygłoszonych w Sejmie jestem szczególnie wyczulony. Każdy projekt tego typu w Polsce warto wspierać. To jest ogromny projekt. Ale poza wypowiedzią pana prezydenta nie dostrzegłem żadnych działań, które by podjął poprzedni rząd w tej kwestii. To są poważne decyzje. Przyjdzie czas, kiedy stwierdzimy, że jesteśmy gotowi, żeby złożyć ofertę, stanąć w konkursie z innymi krajami. Nie jesteśmy dzisiaj na to gotowi. Nie odżegnuję się od tego. Natomiast ogłoszenie przez pana prezydenta było stawianiem wozu przed koniem - stwierdził.

- W przyszłym tygodniu jest posiedzenie komisji sportu w Sejmie, na którym będziemy przedstawiali wstępną ocenę wydatkowania pieniędzy publicznych na igrzyska europejskie, czyli słynną imprezę pana Sasina. Była ważna pod względem sportowym, ale budzi poważne wątpliwości pod względem finansowym. To też będzie bardzo ważny element audytu.

Najbliższe letnie igrzyska olimpijskie odbędą się za nieco ponad siedem miesięcy w Paryżu. Gospodarzem IO w 2028 będzie Los Angeles, a w 2032 australijskie Brisbane.