Bartłomiej Drągowski ma nowy klub. Znamy szczegóły

Ostatnie dwa lata nie są udane dla Bartłomieja Drągowskiego. Wychowanek Jagiellonii Białystok mniej więcej właśnie dwa lata temu stracił miejsce w bramce włoskiej Fiorentiny przez kontuzje i słabszą po nich dyspozycję na rzecz Pietro Terracciano. To też sprawiło, że latem 2022 roku Drągowski nie mógł się przenieść do jednego z klubów Premier League - Bournemouth lub Southampton. Mała liczba występów we Fiorentinie przełożyła się na zbyt małą liczbę punktów na zdobycie pozwolenia na pracę w Wielkiej Brytanii.

"Drążek" mógł się odbudować w innym klubie Serie A - Spezii, ale tam po niezłych kilku miesiącach zaczęły się duże kłopoty. Sam bramkarz doznał poważnej kontuzji kostki, przez którą stracił mundial w Katarze, a po powrocie nie zdołał uchronić Spezii przed spadkiem do Serie B. W niższej klasie rozgrywkowej zarówno Spezia, jak i Drągowski, spisywali się poniżej oczekiwań. Spadkowicz z Serie A musi rozpaczliwie bronić się przed kolejną degradacją, a Drągowski po jeszcze jednej kontuzji i przez wysoki kontrakt został odstawiony na boczny tor. Zarówno Spezia, jak i sam bramkarz wiedzieli, że czas na zmianę klubu dla 26-latka. Tak też się stanie.

Bartłomiej Drągowski ma nowy klub. Zostanie piłkarzem Panathinaikosu Ateny. Jest porozumienie

Bartłomiejem Drągowskim interesowały się kluby francuskiej Ligue 1, hiszpańskiej La Ligi, angielskiej Championship oraz włoskiej Serie B (Cremonese). Niemniej jednak reprezentant Polski trafi do walczącego o mistrzostwo Grecji Panathinaikosu Ateny.

O możliwości takiej transakcji jako pierwszy informował portal Weszło. Sport.pl udało się dowiedzieć w piątek, że doszło do porozumienia na wszystkich frontach (Spezia, Panathinaikos i Drągowski) i przenosiny Drągowskiego do stolicy Grecji są już praktycznie przesądzone. W piątek bramkarz poleci do Aten na testy medyczne i podpisanie kontraktu.

Bartłomiej Drągowski zostanie wypożyczony ze Spezii do Panathinaikosu Ateny do końca bieżącego sezonu, ale grecki klub będzie miał wpisaną w umowę opcję wykupu polskiego bramkarza za 3,5 miliona euro, co powinno być kwotą akceptowalną dla Panathinaikosu, gdyby Drągowski znów był w stanie grać na miarę swoich dużych możliwości.

Drągowski w Panathinaikosie ma zastąpić skonfliktowanego z klubem Włocha Alberto Brignolego i stać się numerem 1 w bramce "Koniczynek". O to miano będzie rywalizował z doświadczonym Rosjaninem Jurijem Łodyginem, który po półtora roku bycia rezerwowym dopiero ostatnio miał okazję wskoczyć do bramki na kilka meczów Panathinaikosu.

Niemniej jednak klub z Aten potrzebuje kogoś lepszego, by skutecznie walczyć o dublet na krajowym podwórku i tym kimś ma być Bartłomiej Drągowski. Panathinaikos po 18 kolejkach jest drugi w tabeli greckiej Superleague, ale ma dokładnie tyle samo punktów, co prowadzący PAOK Saloniki. W Pucharze Grecji "Koniczynkom" udało się w tym tygodniu awansować do ćwierćfinału, eliminując po rzutach karnych odwiecznego rywala - Olympiakos Pireus.

Drągowski może tylko żałować, że w swoim ostatnim spotkaniu Ligi Europy Panathinaikos przegrał u siebie z izraelskim Maccabi Hajfa 1:2, przez co wiosną nie zagra nawet w Lidze Konferencji Europy.

Debiut Bartłomieja Drągowskiego w Panathinaikosie mógłby nastąpić już w niedzielę 21 stycznia, gdy PAO zagra u siebie w lidze z Asterasem Trypolis.