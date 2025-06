Boniek odpowiedział Probierzowi. Bez litości. "To jest chore"

- Wydaje mi się, że to jest troszkę przekroczenie twoich kompetencji. Mówienie, że od tego dnia zacząłem go krytykować, to jest w ogóle śmieszne - powiedział Zbigniew Boniek na antenie Meczyki.pl, komentując zarzuty Michała Probierza wobec swojej osoby. Były prezes PZPN odniósł się także do zachowania niektórych działaczy związku, dotkniętych syndromem "oblężonej twierdzy".