Znamy sędziego meczu Polska - Czechy. Sprzyja nam szczęście

Sytuacja reprezentacji Polski przed ostatnim meczem w eliminacjach jest beznadziejna. Nawet jak uda się pokonać Czechów, to wciąż będzie trzeba liczyć na przynajmniej remis w starciu Czechy - Mołdawia. Jednocześnie Mołdawianie w tym scenariuszu nie mogą sobie poradzić zbyt dobrze - jeżeli wygrają oba czekające ich spotkania lub zremisują z Albanią i wygrają z Czechami, to oni wywalczą awans na Euro.

Znamy sędziego meczu Polska - Czechy. Szczęśliwy dla Biało-Czerwonych

Przy tak iluzorycznych szansach trzeba łapać się jakichkolwiek pozytywnych sygnałów. Tym bardziej że już po rozesłaniu powołań szybko okazało się, że reprezentacja Polski ma problemy z kontuzjami. W nocy z 12 na 13 listopada PZPN poinformował, że aż trzech kadrowiczów zostanie zastąpionych. Dobrze, że przynajmniej tym razem Michał Probierz będzie mógł skorzystać z Roberta Lewandowskiego. W meczach z Wyspami Owczymi (2:0) i Mołdawią (1:1) kapitana reprezentacji zabrakło.

Kolejną umiarkowanie dobrą wiadomością dla Biało-Czerwonych jest informacja o tym, kto będzie sędziował ich mecz z Czechami. To Daniele Orsato, doświadczony włoski arbiter, który do tej pory prowadził dwa mecze Polaków. Były to wygrane starcie ze Szwecją (2:0) w finale baraży do mistrzostw świata oraz pojedynek na Euro 2020 z Hiszpanią (1:1). Na swoim koncie ma m.in. finał Ligi Mistrzów Bayern Monachium - Paris Saint-Germain (1:0) z sezonu 2019/20. Jego asystentami będą Ciro Carbone i Alessandro Giallatini, a sędzią technicznym będzie Rosario Abisso.

Mecz Polska - Czechy odbędzie się w piątek 17 listopada o godzinie 20:45.