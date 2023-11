Nocny komunikat PZPN. Pilne zmiany w kadrze Probierza. I to aż trzy

Reprezentacja Polski ma przed sobą ostatnie zgrupowanie w 2023 roku, na którym zagra o punkty z Czechami (17.11, godz. 20:45) i zmierzy się w sparingu z Łotwą (21.11, godz. 20:45). Kadra prowadzona przez Michała Probierza ma marginalne szanse na bezpośredni awans na Euro 2024, więc wiele wskazuje na to, że po starciu z Czechami czeka ją walka w dwustopniowych barażach. Na pierwotnej liście powołań zabrakło m.in. Arkadiusza Milika, a kosztem Bartłomieja Drągowskiego nominację dostał Marcin Bułka. Okazuje się, że na kilkanaście godzin przed startem zgrupowania doszło do sporych zmian.

Pilne zmiany w reprezentacji Polski. Wypada trzech graczy z powodu kontuzji

W niedzielny późny wieczór PZPN opublikował krótki komunikat na platformie X, w którym informuje o zmianach na liście powołań na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski. "Selekcjoner Michał Probierz dokonał trzech zmian w powołaniach na listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Patryka Dziczka, Adriana Benedyczaka i Matty'ego Casha zastąpią Mateusz Łęgowski, Karol Struski i Tymoteusz Puchacz" - czytamy. Na stronie "Łączy nas piłka" pojawiła się ważna aktualizacja, z której wynika, że Dziczek, Cash i Benedyczak nie pojawią się na zgrupowaniu z powodu kontuzji.

Spośród wspomnianej trójki jest tylko jeden debiutant. Mowa o Struskim, który występuje w Arisie Limassol i miał okazję się sprawdzić w eliminacjach do Ligi Mistrzów w dwumeczu z Rakowem Częstochowa (1:3 w dwumeczu). W latach 2021-2022 Struski grał w kadrze do lat 20, którą wtedy prowadził Miłosz Stępiński. Łęgowski zadebiutował w kadrze we wrześniu zeszłego roku w meczu z Holandią (0:2) w Lidze Narodów, jeszcze za rządów Czesława Michniewicza. Do tej pory to był jego jedyny występ w seniorskiej kadrze. Od tego sezonu gra w barwach Salernitany, do której trafił za trzy mln euro z Pogoni Szczecin.

Z kolei Puchacz miał pojawić się na zgrupowaniu reprezentacji Polski jeszcze na październikowym zgrupowaniu, ale wtedy wypadł z powodu kontuzji przywodziciela, której doznał w meczu Kaiserslautern z Hannoverem (3:1). Teraz wahadłowy wrócił do gry w 2. Bundeslidze, gdzie jest wypożyczony z Unionu Berlin i jest do dyspozycji selekcjonera.

