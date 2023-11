Hiszpanie ujawniają! Barcelona podjęła decyzję ws. przyszłości Lewandowskiego

Ostatnie tygodnie nie były łatwe dla Roberta Lewandowskiego. Na początku października w meczu z FC Porto (1:0) napastnik doznał kontuzji kostki. Kontuzji, która wykluczyła go z gry na kilka tygodni. Z tego powodu Lewandowski nie przyjechał na pierwsze zgrupowanie reprezentacji Polski pod wodzą Michała Probierza.

Lewandowski walczył z czasem, by zdążyć na El Clasico, czyli mecz Barcelony z Realem Madryt. Ostatecznie Polak znalazł się w kadrze na to spotkanie, jednak zaczął je na ławce rezerwowych, wchodząc na boisko na ostatnie pół godziny.

Ani Lewandowski, ani Barcelona szału nie zrobili, a mecz 2:1 wygrał Real. Polski napastnik był krytykowany za kiepską formę i brak skuteczności. Do niedzieli Lewandowski miał za sobą sześć meczów bez strzelonego gola. Ostatni raz taka seria przydarzyła mu się w trakcie pierwszego sezonu w Borussii Dortmund.

Przełamanie przyszło w niedzielnym meczu z Deportivo Alaves (2:1). Polak strzelił dwa gole, dając swojej drużynie zwycięstwo, mimo że ta przegrywała już po pierwszej akcji przeciwników. Bramki Lewandowskiego były odpowiedzią na krytykę hiszpańskich mediów.

Krytykę bardzo ostrą. Lewandowski został nawet porównany do drzewa, a niektóre media wieszczyły jego rychły koniec w klubie. W skrócie: Polak miał już nie wrócić do szczytowej dyspozycji. We wtorek na takie plotki odpowiedziała FC Barcelona.

Barcelona podjęła decyzję ws. Lewandowskiego

Kataloński dziennik "Sport" opublikował artykuł dotyczący przyszłości Lewandowskiego w klubie. I, przynajmniej na razie, i zawodnik, i jego kibice mogą pozostać spokojni. Według dziennikarzy Barcelona nie ma zamiaru zmieniać planów dotyczących naszego napastnika.

"Wiek Lewandowskiego rodzi wiele plotek dotyczących jego przyszłości. Dlatego latem pojawiły się informacje łączące go z Arabią Saudyjską. Ale Barcelona wciąż chce piłkarza, z którym podpisała trzyletni kontrakt z opcją przedłużenia go o rok" - czytamy.

I dalej: "W tym momencie nikt nie ma wątpliwości: Lewandowski zagra w Barcelonie w przyszłym sezonie. Decyzja nie została podjęta po dublecie w meczu z Deportivo Alaves. Lewandowski od zawsze pozostawał w planach Xaviego i dyrektora sportowego klubu - Deco".

Już na początku 2024 r. Barcelonę ma wzmocnić 18-letni napastnik z Athletico Paranaense - Vitor Roque. To również ma nie mieć wpływu na przyszłość Lewandowskiego. Jak poinformował "Sport", Barcelona oczekuje, że Polak będzie mentorem Brazylijczyka i pomoże mu w wejściu do nowego otoczenia.

"Chociaż ostatnie tygodnie nie były dla Lewandowskiego łatwe, to on wciąż czuje się świetnie w Barcelonie. Robert marzy o kolejnych trofeach zdobywanych z drużyną Xaviego. I trener, i klub wciąż liczą na polskiego napastnika i widzą w nim główne zagrożenie dla rywali. Na razie nic się nie zmienia: Lewandowski zostanie w klubie co najmniej do czerwca 2025 r." - podsumowali dziennikarze.