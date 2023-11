Runjaić mówi tak, że bardziej szczerze się nie da. "Nie jestem zadowolony"

W październiku Legia wygrała tylko jeden mecz - ze Zrinjskim Mostar (2:1) w Lidze Konferencji Europy. We wszystkich pozostałych spotkaniach poniosła porażki. Kolejno z Jagiellonią (0:2), AZ Alkmaar (0:1), Rakowem (1:2), Śląskiem Wrocław (0:4) i Stalą Mielec (1:3). Teraz, po rozegraniu 14 meczów, zajmuje ona dopiero 6. miejsce w tabeli.

REKLAMA

Zobacz wideo Niebywały skandal w reprezentacji młodzieżowej. "Zdradzili grupę"

Legia powoli wychodzi z kryzysu. Runjaić przyznaje. To nie powinno się zdarzyć

Ostatnie tygodnie są już jednak lepsze. Legia najpierw przełamała się w meczu Pucharu Polski z GKS-em Tychy (3:0), a następnie w ekstraklasie z Radomiakiem (1:0). Do tego doszło kolejne zwycięstwo w LKE przeciwko Zrinjskiemu Mostar (2:0) i remis z Lechem Poznań (0:0). Szczególną uwagę zwraca poprawa gry w defensywie. Warszawianie wciąż nie stracili w listopadzie gola. W październiku bramkarze Legii wyjmowali piłkę z siatki aż 13 razy.

W rozmowie z Romanem Kołtoniem i Pawłem Gołaszewskim w programie "Prawda Futbolu" trener Legii przyznał, że październik był bardzo trudnym miesiącem dla Legii. - Październik nas kosztował bardzo dużo punktów, bo na 12 możliwych punktów, nie zdobyliśmy żadnego. Zrobimy wszystko, żeby być łowcą punktów, żeby wrócić do gry o tytuł mistrza Polski. Musimy patrzeć przede wszystkim na siebie w tej sytuacji (...). To jest wręcz nie do wytłumaczenia, że nie zdobyliśmy tych punktów. Nie jestem w tym momencie zadowolony z tego sezonu - tłumaczył wypowiedzi szkoleniowca Roman Kołtoń.

Szkoleniowiec wskazuje też, że to obrona była największą bolączką jego zespołu w zeszłym miesiącu. Mimo jej kiepskiej postawy, jego zdaniem Legia nie zasłużyła na tak słabe wyniki.

- Ze Stalą Mielec i Rakowem Częstochowa nie powinny się zdarzyć te porażki. Ze Śląskiem Wrocław do przerwy był przyzwoity mecz, wręcz Legia powinna prowadzić ze Śląskiem Wrocław. W meczu z Jagiellonią Białystok mógł być inny rezultat. Jest to trudne to wytłumaczenia, ale na Legię wpływ miały też zdarzenia w Alkmaar - tłumaczył.

Teraz Legia dzięki przerwie reprezentacyjnej ma blisko dwa tygodnie do kolejnego meczu. W sobotę 25 listopada zmierzy się u siebie z Wartą Poznań. Zespół Dawida Szulczka obecnie zajmuje 12. miejsce w tabeli i w ostatniej kolejce przegrał 0:2 z Puszczą Niepołomice. Wicemistrzowie Polski będą zdecydowanymi faworytami tego spotkania.