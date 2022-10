Nawałka jest pewny sukcesu kadry na mundialu. Mówi o Krychowiaku. Króciutko

Już w niedzielę losowanie grup eliminacji do Euro 2024. Reprezentacja Polski będzie wybierana z pierwszego koszyka, co teoretycznie powinno pozwolić trafić na słabszych rywali. Choć "Biało-czerwoni" nie błyszczą formą, a ich styl gry nie jest porywający, to były selekcjoner Adam Nawałka wierzy w dobry mundial, eliminacje i jeszcze lepszy turniej w Niemczech.

Eliminacje to ma być bułka z masłem

Nawałka miał to szczęście, że na Euro 2016 trafił na polskich piłkarzy będących w wysokiej formie, zgranych, zmotywowanych i głodnych sukcesu. Dzisiaj, mimo tego, że trzon jest praktycznie niezmieniony, czegoś drużynie brakuje, a gra pozostawia niesmak. Mimo to były trener kadry jest przekonany, że eliminacje będą łatwe i przyjemne dla Polski.

- Przede wszystkim reprezentacja ma bardzo dobrą pozycję startową, bo przez to, że utrzymała się w Dywizji A Ligi Narodów, znalazła się w pierwszym koszyku. Dzięki temu unikniemy tak znakomitych drużyn jak Belgia, Holandia czy Hiszpania oraz Włochów, mistrzów Europy. W drugim koszyku absolutny poziom światowy to Francja i Anglia. Zostawmy sobie te drużyny na później, a reszta przeciwników z drugiego koszyka, nie mówiąc już o trzecim, czwartym czy piątym, jest w naszym zasięgu - mówił w rozmowie z "Faktem".

Mundial i Euro jeszcze lepsze niż kwalifikacje?

Ćwierćfinał na turnieju we Francji to najlepszy wynik polskiej kadry na turnieju międzynarodowym od 1986 r., kiedy na mundialu w Meksyku awansowaliśmy do 1/8 finału. Dziś trudno nawiązać Polakom do dyspozycji i wyników z 2016. Nawałka jednak patrzy z dużym optymizmem na obecną kadrę. Widzi potencjał u kilku zawodników, którzy mogą stać się nowym trzonem drużyny.

- Polska może osiągnąć jeszcze lepszy wynik. W zespole Czesława Michniewicza jest grupa młodych zawodników, którzy bardzo dobrze grają w klubach, systematycznie robią postępy. Choćby Sebastian Szymański, Szymon Żurkowski, których powołałem na zgrupowanie kadry przed mundialem w Rosji. Wtedy było dla nich za wcześnie. Teraz jest ich czas. W tym gronie trzeba też wymienić Nikolę Zalewskiego, Jakuba Kiwiora, Karola Świderskiego. Za dwa lata ich dyspozycja będzie jeszcze lepsza. Dlatego na przyszłość polskiej reprezentacji patrzę z optymizmem - stwierdził.

Krychowiak powinien pójść w odstawkę?

Część kibiców wskazuje Grzegorza Krychowiaka jako najsłabsze ogniwo reprezentacji Polski. To jego podaje się jako jednego z głównych winowajców katastrofy na Euro 2020. Fani kadry twierdzą, że nie powinien jechać na mundial do Kataru, a odstawienie go na boczny tor wyjdzie drużynie na dobre, także w eliminacjach do Euro 2024.

Nawałka jest jednak innego zdania i broni Krychowiaka, który był filarem kadry za jego kadencji. Przekonuje, że może on dać jeszcze dużo dobrego.

- Uważam, że Grzegorz Krychowiak jest najlepszym polskim pomocnikiem defensywnym. Jego doświadczenie, charyzma i umiejętność mobilizacji powodują, że wciąż jest bardzo wartościowy dla reprezentacji. Jestem przekonany, że Grzegorz jeszcze wiele dobrego da kadrze narodowej, a trener Michniewicz odpowiednio wykorzysta jego potencjał - przyznał.

Losowanie grup eliminacyjnych do Euro 2024 odbędzie się w niedzielę 9 października o godzinie 12:00.