Reprezentant Niemiec okradziony. Lamborghini w opłakanym stanie

Max Kruse to jedna z najbardziej barwnych postaci w niemieckim futbolu. Słynący z bardzo luźnego podejścia do życia piłkarz Wolfsburga potrafi jednak grać na wysokim poziomie, dzięki czemu ma na koncie 97 goli i 79 asyst w Bundeslidze. Ponadto zaliczył 14 występów w reprezentacji Niemiec, dla której strzelił cztery gole. W ostatnim czasie jest o nim głośno głównie ze względu na sprawy pozaboiskowe.

Max Kruse ofiarą kradzieży. Auto odzyskał w opłakany stanie

34-letni zawodnik wraz z żoną Dilarą prowadzi na YouTubie kanał "Die Kruses", w którym opowiadają o swoim życiu. Niedawno podzielili się przykrą historią dotyczącą ich luksusowego auta marki Lamborghini, wartego ok. 300 tys. euro.

Żona piłkarza zdradziła, w jakich okolicznościach doszło do zdarzenia. - Najpierw pojechałam na zakupy, a potem do prawnika. Gdy udałam się w kierunku samochodu, zorientowałam się, że zniknął - wyjawiła. Gdy zadzwoniła do męża, ten początkowo myślał, że jego partnerka po prostu zapomniała, gdzie zaparkowała. Po tym, gdy stanowczo temu zaprzeczyła, pojechał na miejsce zdarzenia skuterem.

Poszukiwania na własną rękę okazały się bezowocne, przez co sprawa została zgłoszona na policję. Dwa dni później pojazd został namierzony dwie przecznice od miejsca, z którego zniknęło. Jak się okazało, złodzieje skopiowali kluczyk i dzięki temu dostali się do środka.

Już na pierwszy rzut oka było widać, że samochód nie jest w takim samym stanie, jak wcześniej. - Okno zostało wybite. Zniszczono także fotele, które są w całości do wymiany. - wyjawił piłkarz Wolfsburga. Straty oszacowano na 40 tys. euro.

Dla 34-letni piłkarza strata nie ogranicza się wyłącznie do finansów. Jest on bowiem zadeklarowanym fanem motoryzacji, ma nawet swój zespół wyścigowy Max Kruse Racing. W zeszłym roku w jednym z wywiadów opowiedział o tym, jak lubi spędzać czas poza treningami. - Oczywiście piłka jest moją pasją i pracą, ale muszę robić także inne rzeczy. Mam zespół wyścigowy, lubię grać w pokera. Wiedzieli, na co się piszą, gdy mnie ściągali - mówił. Dodał, że jego zainteresowania nigdy nie przysparzały mu problemów z kolegami z drużyny czy trenerami.

Max Kruse słabo zaczął sezon. Po kilku kolejkach wyrzucono go z zespołu

Od początku tego sezonu Max Kruse zagrał w pięciu meczach Wolfsburga. Napastnik nie może zaliczyć tych występów do udanych, bowiem w żadnym z nich nie strzelił gola i nie zaliczył asysty. W dodatku we wspomnianych spotkaniach jego zespół wywalczył zaledwie dwa punkty.

W ostatnich tygodniach 34-latek nie występuje w meczach swojego klubu. Po meczu z Eintrachtem Frankfurt (1:0) trener Niko Kovac oraz dyrektor sportowy Marcel Schaefer przyznali, że z powodów dyscyplinarnych napastnik więcej nie zagra dla Wolfsburga. Ponadto pod koniec września pojawiły się informacje, że na jakiś czas wypadł z treningów z powodu urazu mięśniowego.