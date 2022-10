Lewandowski przegrał pojedynek na kasę. "Forbes" opublikował listę

Magazyn Forbes opublikował listę najlepiej zarabiających piłkarzy w sezonie 2022/23. Pod uwagę wzięto zarówno zarobki, jakie zawodnicy otrzymują za granie w piłkę, jak i pieniądze z kontraktów reklamowych i innych źródeł dochodu.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski, Szczęsny i polscy kibice. Biało-czerwone szaleństwo w Cardiff

Były piłkarz FC Barcelony atakuje Koemana: Byłem bardzo zaskoczony

Kylian Mbappe zarabia najwięcej wśród piłkarzy. Lewandowski poza TOP 6

Listę otwiera gwiazda PSG, Kylian Mbappe. Nie powinno to dziwić. Francuski klub mocno zabiegał o to, żeby Mbappe przedłużył kontrakt z klubem i nie odszedł do Realu Madryt. Przekonał go m.in. bajońską pensją. Za grę w piłkę Mbappe na koniec sezonu ma otrzymać aż 131,2 miliona euro, z czego 112 milionów zapłaci mu PSG za grę w klubie. Poza piłką nożną Mbappe otrzyma 19,8 miliona.

Na drugim miejscu jest Lionel Messi, również piłkarz PSG. Ale on na grze w piłkę zarobi znacznie mniej, bo "tylko" 66,6 miliona euro. Z kolei z innych źródeł otrzyma 56,4 miliona. Łącznie Argentyńczyk zarobi więc 123 miliony euro. Na trzecim miejscu znajduje się Cristiano Ronaldo z zarobkami w wysokości 102,5 miliona euro, z czego 41 mln za grę w piłkę. Ronaldo jest na prowadzeniu, jeśli chodzi o zarobki z innych źródeł. Za kontraktów reklamowych i tym podobnych otrzyma 61,5 miliona euro.

W zestawieniu znalazł się też Robert Lewandowski. Polak znalazł się w pierwszej dziesiątce. Konkretnie, na siódmym miejscu. Do czołówki brakuje mu bardzo dużo. Napastnik Barcelony zarobi 35,88 miliona euro, z czego 27,6 milionów na boisku, a 8,2 mln poza nim. Przed Polakiem uplasowali się jeszcze Neymar, Mohamed Salah i Erling Haaland. Z kolei za Lewandowskim są Eden Hazard, Andres Iniesta i Kevin de Bruyne.

Wzruszająca rozmowa polskich ampfutbolistów [WIDEO]

Pierwsza dziesiątka najlepiej zarabiających piłkarzy wg "Forbesa":