Sensacyjne informacje ws. Paulo Sousy. Mamy głos z Brazylii: Jest bardzo zainteresowany

Utytułowany brazylijski klub Flamengo Rio de Janeiro szuka nowego trenera. Brazylijskie media twierdzą, że jednym z kandydatów jest selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Sousa. Informacja ta wywołała w naszym kraju wielkie zamieszanie. Czy Sousa zostawi polską kadrę przed barażami do mistrzostw świata?

"To duża niespodzianka"

- Paulo Sousa ma szansę poprowadzić drużynę Flamengo Rio de Janeiro. W niedzielę spotkał się nawet z władzami klubu. Jednak działacze Flamengo wciąż analizują sytuację na rynku trenerskim i mają zaplanowane także inne spotkania. Mamy informację, że Sousa jest bardzo zainteresowany zaakceptowaniem projektu Flamengo. To duża niespodzianka, bo jego nazwisko dotąd nie było wymieniane w kontekście tego klubu. Spekulowano na temat takich szkoleniowców jak Carlos Carvalhal czy Rui Vitoria, ale to zupełnie inni trenerzy niż selekcjoner waszej reprezentacji - mówi w rozmowie ze Sport.pl dziennikarka Isabelle Costa z kanału S1 Live, która zajmuje się m.in. właśnie klubem z Rio de Janeiro.

- Paulo Sousa jest postrzegany w Brazylii jako człowiek o silnej osobowości. Ze Elias, który grał z nim w Interze Mediolan, a dziś pracuje ze mną w ESPN, wspomina, że zawsze wszystko musiało być przeprowadzane po myśli Sousy. Już wtedy był bardzo zaangażowany w swoją pracę, widział na boisku więcej niż pozostali zawodnicy - przyznaje Rodrigo Bueno z ESPN Brasil.

Bueno także potwierdza, że w niedzielę dyrektorzy Flamengo, którzy obecnie przebywają w Portugalii, nawiązali kontakt z Paulo Sousą. - Rozmawiali także z Rui Vitorią, który do niedawna trenował Spartak Moskwa. Podobne rozmowy mają odbyć również z Vitorem Pereirą, zwolnionym z Fenerbahce Stambuł - wskazuje.

Sousa jednym z kandydatów

- Flamengo marzyło o powrocie Jorge Jesusa, który prowadzi Benfikę Lizbona, drugą opcją był Carlos Carvalhal. Jednak zatrudnienie ich wydaje się na ten moment niemożliwe, dlatego klub zainteresował się Paulo Sousą - mówi Bueno, który widzi jednak szanse na rozwój sytuacji. - W najbliższych dniach Benfica zagra dwa razy z FC Porto: 23 grudnia w ramach Pucharu Portugalii, a 30 grudnia w lidze. W zależności od wyników Jesus może znaleźć się w trudnej sytuacji i rozpocząć negocjacje z Flamengo - przekonuje nasz rozmówca. Benfica jest dziś trzecia w lidze portugalskiej, traci cztery punkty do lidera z Porto.

Giovanni Chacon z brazylijskiego portalu Jovem Pan Esportes jest zdziwiony spekulacjami na temat Paulo Sousy. - Świetnie spisuje się w reprezentacji Polski, ale uważam, że nie będzie to mądre, jeśli zrezygnuje z okazji do występu na mistrzostwach świata. Polska nadal ma szansę wyjazdu na mundial. Natomiast Flamengo ma bardzo dużo pieniędzy i to może być decydująca różnica - przyznaje Chacon.

Portugalski dziennikarz Pedro Barata z dziennika "Marca" potwierdza nam, że szefowie Flamengo przebywają obecnie w Portugalii. - Rozmawiają z różnymi trenerami, według moich źródeł faworytem jest Vitor Pereria. Nie zdziwiłbym się, jednak gdyby rozważano również Paulo Sousę, choć nie wiem, czy to dobry pomysł. Niemniej podoba mi się praca Paulo Sousy i jedno jest pewne: Flamengo ma najlepszych piłkarzy w Ameryce Południowej, to ogromny i bardzo atrakcyjny klub - wskazuje Barata.

Sousa odpowiada

Co na to sam zainteresowany? - W piątek miałem tyle telefonów w tej sprawie, że przestałem odbierać kolejne połączenia. W moim podejściu nic się jednak nie zmienia. Szykuję się na baraże - mówił Paulo Sousa w rozmowie z Interią.

Nie wszystkich to jednak przekonało. - Nie wierzę, że Sousa rozmawia z klubem, skoro ma w zanadrzu baraże do mistrzostw świata. Ale jeśli tak, to znaczy, że ten człowiek nie rozumie zupełnie, w jakim miejscu się znalazł i czym dla Polaków jest reprezentacja. On podchodzi do tego jak do kolejnej pracy. Nie sądzę, żeby traktował kadrę narodową w sposób tak odpowiedzialny, jak traktują ją polscy szkoleniowcy. Jeśli te doniesienia są prawdą, to Cezary Kulesza i zarząd PZPN mają nie lada problem - mówił były selekcjoner Jerzy Engel w "Prawdzie Futbolu".

We wtorek portal telewizji Globo podał, że Internacional Porto Alegre miało złożyć ofertę Paulo Sousie ws. przejęcia brazylijskiej drużyny po tym, jak został z niej zwolniony Diego Aguirre w poprzednim tygodniu. W ostatnich latach w Brazylii bardzo cenią portugalskich trenerów i stąd nie brakuje opinii, że doniesienia dotyczące Sousy są prawdopodobne.

Paulo Sousa jest od końca stycznia selekcjonerem reprezentacji Polski. Pod jego wodzą biało-czerwoni zajęli ostatnie czwarte miejsce w grupie na Euro 2020 oraz drugie miejsce w eliminacyjnej grupie do mistrzostw świata, dzięki czemu zapewnili sobie udział w marcowych barażach. W pierwszym meczu zagrają z Rosją, a w razie zwycięstwa w finale zmierzą się z Czechami lub Szwecją.