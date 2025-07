Boniek wbił szpilkę Kuleszy. Nie mógł powstrzymać śmiechu. "Pewnie zapomnieli"

Reprezentacja Polski kobiet po raz pierwszy w historii zagrała na Euro 2025. Niestety nie udało im się sprawić niespodzianki w starciach z Niemkami czy Szwedkami i poległy 0:2 i 0:3. Na pożegnanie z turniejem udało im się pokonać Danię 3:2, co na pewno osłodziło zakończenie rywalizacji. Ostatecznie podopieczne Niny Patalon zajęły trzecie miejsce w grupie C.

Zbigniew Boniek zabrał głos nt. kobiecej reprezentacji Polski

Na temat żeńskiej reprezentacji Polski wypowiedział się Zbigniew Boniek w programie live na kanale Prawda Futbolu Romana Kołtonia. - Chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Czasami jak słyszę kibolstwo, kibiców, albo kogoś na X, który mówi "gdzie piłka nożna kobiet", albo pytają, jak to w porównaniu z mężczyznami wygląda. Nie można tego porównywać, tak samo jak siatkówki, czy koszykówki kobiet i mężczyzn. Tak samo nie można porównywać - przepraszam - tenisa kobiet i mężczyzn. Mężczyźni to inna grupa, kobiety tak samo - stwierdził.

- Dlaczego się tak pastwimy nad tymi dziewczynami, jak one grają w piłkę? One mają prawo grania w piłkę nożną. Jeżeli będzie mądra inwestycja i jeżeli będzie mądre zarządzanie to będzie zrobiony krok do przodu, jak w ostatnich kilku latach. To cały czas się rozwija i jest to efekt pracy od iluś lat - podkreślił.

Boniek wbił szpilę Kuleszy. "Pewnie zapomnieli"

Były prezes PZPN nie odpuścił także wbicia szpili Cezaremu Kuleszy, który aktualnie szuka nowego selekcjonera dla męskiej reprezentacji. - Muszę Czarkowi pogratulować, że na początku nie zdymisjonował bońkowej Niny Patalon, ale pewnie zapomnieli o piłce nożnej kobiet (śmiech) - wyznał.

- Pewnie dlatego jej nie wyrzucili. Ja im zostawiłem dwóch dobrych trenerów w spadku - Sousę i Ninę. Skoncentrowali się na Sousie, a o niej zapomnieli i bardzo dobrze, niech Nina dalej pracuje - skomentował.

Nina Patalon podsumowała występ Polski na Euro

Po ostatnim meczu selekcjonerka Nina Patalon podsumowała występ Biało-Czerwonych na kobiecym Euro 2025. - Nie tylko ten ostatni mecz, ale pierwszy [z Niemcami] pozostawił po sobie dobre wrażenie. Wiadomo, że ze Szwecją nie do końca rozegrałyśmy spotkanie po naszej myśli - powiedziała w rozmowie z TVP Sport.

- Dziś pojawiło się to, co najważniejsze, czyli atak. Pierwsza połowa została rozegrana perfekcyjnie. W drugiej mogliśmy się spodziewać, że trudy trzech meczów będą widoczne na boisku. Ale to przetrwałyśmy - dodała.