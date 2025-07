W Niemczech wrze. Chodzi o ter Stegena

W ostatnich tygodniach hiszpańskie media trąbią o trudnej sytuacji Marca-Andre ter Stegena, który ma stracić miejsce w pierwszym składzie Barcelony na rzecz Joana Garcii. Pojawiły się nawet informacje, że klub będzie próbował wypychać go z klubu, na co golkiper ma się nie godzić. Na szali wisi jego udział na mundialu 2026, bo jeśli nie będzie grał - zapewne nie dostanie powołania.

Były niemiecki bramkarz krytykuje zachowanie FC Barcelony względem ter Stegena

Teraz głos w tej sprawie zabrał były niemiecki bramkarz - Rene Adler, który grał w takich klubach jak Bayer Leverkusen, HSV Hamburg czy FSV Mainz. W rozmowie ze Sky Sport stwierdził nawet, że spadek jego rodaka na trzecią pozycję w bramce FC Barcelony jest "brutalny". - To brutalny cios dla lojalnego kapitana - stwierdził, cytowany przez kataloński "Sport".

- Zawsze był z klubem, nawet gdy sprawy szły źle. A teraz, gdy wraca po skomplikowanej kontuzji, nie dają mu nawet szansy na walkę o miejsce w składzie - ubolewał.

Zdaniem Adlera to, że klub sprowadził konkurenta sprawia, że klub chce się go pozbyć. - Stawiają przed nim konkurenta. Wiemy, jak działają te mechanizmy: powiedzmy sobie wprost, wypychają go - podkreślał. - Takie sytuacje nie są niczym nowym w Barcelonie. To nie pierwszy raz, kiedy weteran jest tak traktowany - kontynuował.

Ter Stegen musi grać

Rene Adler podkreślił, że ter Stegen musi grać, nie tylko jeśli chce pojechać na mistrzostwa świata. - Nie może sobie pozwolić na brak gry. Zwłaszcza po operacji kolana, takiej jak ta, którą przeszedł. Każdy mecz, każdy trening, każda minuta między słupkami ma znaczenie, aby odzyskać niezbędną mu pewność fizyczną i psychiczną - zaznaczył.

- Jeśli pojawi się realna opcja w klubie, w którym będzie mógł regularnie grać, zwłaszcza w takim roku, jestem przekonany, że ją przyjmie. Musi. Jeśli nie zagra, ryzykuje utratą miejsca w reprezentacji i utratą szansy na mistrzostwa świata, które mogą być jego najważniejszym wydarzeniem - zakończył.

Kataloński "Sport" też to wie, dlatego swój artykuł dotyczący wypowiedzi Renego Adlera zatytułował: "Ter Stegen musi odejść". "Rene Adler zaleca bramkarzowi Blaugrany, aby znalazł sposób na przybycie do USA w jak najlepszej formie" - dodali.