Jacek Magiera odchodzi z reprezentacji Polski! Szykuje się wielki powrót do ekstraklasy

Jacek Magiera zrezygnował z pracy z reprezentacją Polski do lat 19. W czwartek w specjalnym komunikacie potwierdził to Polski Związek Piłki Nożnej. Jak ujawnił prezes PZPN, Zbigniew Boniek, szkoleniowiec planuje powrócić do pracy w klubach w związku z faktem, że Komitet Wykonawczy UEFA zdecydował się anulować tegoroczne turnieje młodzieżowe.

Zbigniew Boniek dziękuje Jackowi Magierze. To przyszły selekcjoner reprezentacji Polski?

– Trener Magiera poprosił mnie o rozmowę i powiedział, że w związku z brakiem możliwość gry, chciałby poszukać innych wyzwań i wrócić do piłki klubowej – przyznał Boniek. – Chciałby po prostu robić to, co kocha i umie najlepiej, a w tym momencie piłka w młodzieżowym wydaniu reprezentacyjnym została zamrożona. Rozumiem Jacka, dlatego też zdecydowaliśmy się rozwiązać umowę za porozumieniem stron. Trener Magiera jest bardzo lojalnym pracownikiem, który wywiązywał się ze wszystkich powierzonych mu zadań. Chciałbym mu bardzo serdecznie podziękować za dotychczasową pracę na rzecz rozwoju polskiej piłki, jego profesjonalizm, pasję, zaangażowanie i poświęcenie. Jacek zawsze może liczyć na nasze wsparcie. Życzę mu powodzenia w dalszej karierze trenerskiej – powiedział prezes PZPN, który w Magierze widzi przyszłego selekcjonera dorosłej kadry.

– W tym momencie Jacek powraca na karuzelę trenerską w piłce klubowej, ale wierzę, że jeszcze kiedyś wróci do PZPN, ale już w innej roli, roli selekcjonera pierwszej reprezentacji Polski – uważa Boniek.

Jacek Magiera był łączony ze Śląskiem Wrocław. Powróci do Ekstraklasy?

– Ja również chciałbym podziękować za zaufanie i lata świetnej współpracy. To był wspaniały czas. Myślę, że udało nam się zrobić wiele dobrego. Pewien etap się jednak skończył. Brak możliwość pojechania na młodzieżowe mistrzostwa Europy spowodował, że postanowiłem poszukać nowych wyzwań – powiedział Magiera.

Były szkoleniowiec Legii w PZPN pracował od początku 2018 roku. Początkowo zajmował się rozwojem piłki młodzieżowej, a następnie pełnił rolę selekcjonera reprezentacji do lat 20 (grał z nią na mistrzostwach świata w 2019) oraz do lat 19. W ostatnim czasie był łączony z powrotem do pracy w Ekstraklasie. Jak podawał m.in. portal legia.net zainteresowanie zatrudnieniem szkoleniowca wykazywał Śląsk Wrocław, a pojawiały się też spekulacje nt. jego przyszłości w Widzewie Łódź czy Cracovii.

Jako trener Magiera poprowadził Legię do mistrzostwa Polski, ale po niespełna roku został zwolniony

Jacek Magiera to były piłkarz m.in. Legii Warszawa, z którą długo był związany już po zawieszeniu butów na kołku. W latach 2006-2013 był asystentem trenerów stołecznego klubu, później pracował z jego rezerwami i Zagłębiem Sosnowiec, a we wrześniu 2016 roku dostał szansę poprowadzenia Wojskowych. Prowadził Legię w pięciu meczach Ligi Mistrzów, zajmując z nią trzecie miejsce w grupie gwarantujące grę w 1/16 finału Ligi Europy i zdobywając mistrzostwo Polski. Niespełna rok po zostaniu zatrudnionym został zwolniony po porażkach w eliminacjach Ligi Mistrzów i Ligi Europy odpowiednio z FK Astana i Sheriffem Tyraspol.