Oto co Kucharski powiedział Niemcom nt. Lewandowskiego. Jest odpowiedź

Robert Lewandowski i Cezary Kucharski lata temu współpracowali, lecz obecnie zdecydowanie im nie po drodze. Niedawno rozgrywał się kolejny etap ich sądowej batalii, a teraz były agent 36-latka podgrzał atmosferę mocnymi słowami.

Cezary Kucharski wyprowadził serię ciosów w Roberta Lewandowskiego. "Nie jest dobrym człowiekiem"

- To fantastyczny zawodnik, ale nie jest dobrym człowiekiem. Uważa się za króla i tak traktuje innych ludzi. Opracował nawet strategie marketingowe dotyczące tego, jak powinien się komunikować i zachowywać. Pamiętam, że pierwszym punktem jego strategii był archetyp "władcy". Lewandowski lubi oczerniać lub manipulować i nawet skłamie publicznie, jeśli ma z kimś problem - powiedział Kucharski w wywiadzie z niemiecką stacją Sport1.

Na dodatek przywołał pewną historię z przeszłości. - Często demonstrował poczucie wyższości. Nadal pamiętam, jak wyszedł z biura po podpisaniu kontraktu z Bayernem w grudniu 2016 r. i powiedział mi: "Zarobię tyle, ile wszyscy piłkarze reprezentacji razem wzięci" - wyjawił.

Ponadto zwrócił uwagę na ostatnią sprzeczkę Lewandowskiego z Michałem Probierzem, która w dużej mierze przyczyniła się do rezygnacji selekcjonera. - Po raz kolejny zwolnił szkoleniowca reprezentacji. Do tej pory kwestionował autorytet trenera za plecami, gdy się z nim nie zgadzał. Teraz zrobił to oficjalnie, publicznie deklarując, że stracił zaufanie do trenera i rezygnuje - powiedział Kucharski. Jego zdaniem to koniec napastnika w kadrze. - Lewandowski jest samobójcą. Nie wierzę, że powrót do reprezentacji jest możliwy po tym, co zrobił trenerowi - ocenił.

Oto jak agencja Roberta Lewandowskiego zareagowała na słowa Cezarego Kucharskiego

Sport1 poprosił o komentarz do słów Kucharskiego agencję RL9 Media. Jaka była odpowiedź? "Robert Lewandowski nie będzie komentował działań medialnych swojego byłego agenta, Cezarego Kucharskiego, z którym nie utrzymywał relacji zawodowych od zakończenia współpracy w 2018 r." - przekazano. A to nie koniec.

"Pan Lewandowski jest obecnie zaangażowany w trwający spór prawny, w którym pan Kucharski jest oskarżony o szantażowanie go. Biorąc pod uwagę poważny charakter tych spraw i z szacunku dla trwających postępowań prawnych, pan Lewandowski nie odpowie na żadne publiczne oskarżenia wysunięte przez pana Kucharskiego w tym momencie" - dodano.

Przypomnijmy, że obaj panowie prowadzą spór prawny dotyczący rzekomego szantażu, jakiego miał się dopuścić 53-latek na graczu FC Barcelony. "Strona Lewandowskiego zgłosiła do prokuratury, że zaczęła bać się agenta, który w zamian za "spokój" i "krycie" sugerowanych nieprawidłowości podatkowych, chciał pieniędzy. Kucharski tłumaczy, że negocjował umowę wyjścia ze spółki RL Management, w której strony nie mogły porozumieć się co do rozliczenia i ostatecznej kwoty" - pisał Kacper Sosnowski ze Sport.pl.