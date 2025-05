Dziś zagrają tam Szczęsny i Lewandowski, a szef UEFA grzmi. "Hańba"

San Siro będzie areną wtorkowego półfinału Ligi Mistrzów pomiędzy Interem Mediolan a FC Barceloną. Obiekt starał się nawet o organizację wielkiego finału. Po raz ostatni gościł go w sezonie 2015/2016. Kandydatura została jednak odrzucona. Stadion ten z pewnością jest architektoniczną perełką i posiada piękną historię. Problem w tym, że jest już dość mocno wysłużony.

Zapytali Ceferina o legendarne San Siro. Ten aż się wściekł. "Hańba"

Obiekt powstał jeszcze w roku 1926. Ostatnią gruntowną przebudowę przeszedł zaś w 1990. Od tamtej pory minęło już 35 lat, a co za tym idzie, nie spełnia on już najwyższych standardów. W Mediolanie od lat trwają dyskusje nad jego zburzeniem.Mówiło się nawet o budowie dwóch nowych stadionów dla Interu i AC Milanu. Ostatecznie stanęło na jednym. Problem w tym, że żadna budowa jeszcze nie ruszyła, a ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich w 2026 odbędzie się jeszcze na starym San Siro.

Kontrowersje wokół legendarnej areny z biegiem czasu będą coraz większe. Odniósł się już do nich nawet sam prezydent UEFA Aleksander Ceferin. - Uważam, że infrastruktura jest hańbą włoskiego futbolu. Jesteście jednym z największych piłkarskich krajów, wygraliście wiele tytułów mistrzostw świata, mistrzostw Europy, Ligi Mistrzów, a jednocześnie macie najgorszą infrastrukturę wśród dużych krajów - stwierdził bez ogródek w wywiadzie dla włoskiego portalu "Sportmediaset".

Ceferin się nie certolił. Powiedział to Włochom prosto w twarz. "Czas działać"

Zaapelował też, by Włosi wzięli się do pracy, tym bardziej że w 2032 r. wspólnie z Turcją mają zorganizować finały Euro. - Szczerze mówiąc, jestem już trochę zmęczony tymi włoskimi dyskusjami o infrastrukturze, bo słyszymy tylko słowa. Mam nadzieję, że Włochy coś zrobią. Kluby potrzebują pomocy ze strony rządu, samorządów, a także prywatnych inwestorów. Czas działać, bo sytuacja jest dramatyczna - dodał.

Został więc zapytany, czy jest możliwe, aby w tej sytuacji Włochy straciły prawo do organizacji wspomnianych mistrzostw Europy. - Myślę, że teraz nawet rząd zrozumiał, że musi coś zrobić. Mam duże zaufanie do Gabriele Graviny (prezes Włoskiego Związku Piłki Nożnej - przyp. red.), który jest moim pierwszym wiceprezesem. Zrobi wszystko, co w jego mocy, aby zasypać tę przepaść. Jestem pewien, że Włochy będą gospodarzem mistrzostw Europy w 2032 roku - zapewnił.