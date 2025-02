Seksuolożka zabrała głos ws. Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo w środę 5 lutego skończył 40 lat. Mimo to nadal gra na bardzo wysokim poziomie. W tym sezonie w barwach saudyjskiego Al-Nassr strzelił aż 23 gole we wszystkich rozgrywkach. Nawet dwa dni przed swoimi urodzinami dwukrotnie trafił do siatki w Azjatyckiej Lidze Mistrzów przeciwko Al Wasl (4:0). Formę trzyma nie tylko na boisko. Okazuje się, że 40-latek nadal cieszy się nieprawdopodobnym powodzeniem w oczach kobiet.

REKLAMA

Zobacz wideo Cristiano Ronaldo: Najlepszy w historii jestem ja

To dlatego Ronaldo tak działa na kobiety. Seksuolożka wyjaśnia. "Niczym magnes"

Fenomen znakomitego piłkarza próbowała wyjaśnić seksuolożka Alexandra Miller. - Dopracowuje każdy szczegół swojego ciała. Jego pewność siebie i charyzma przyciągają uwagę niczym magnes. Jego uśmiech i zachowanie na boisku i poza nim sprawiają, że jest atrakcyjny nie tylko pod względem fizycznym, ale i emocjonalnym - opisywała zapytana przez portal News.ru.

O niebywałej wręcz pewności siebie Ronaldo mogliśmy się przekonać całkiem niedawno. W głośnej rozmowie z Edu Aguirre miał rozstrzygnąć, kto był najlepszym piłkarzem w historii i bez oporów wskazał na samego siebie. - Uważam, że to właśnie ja jestem najbardziej kompletny. Nie widzę nikogo lepszego ode mnie. (...) Najlepszy w historii jestem ja. Koniec, kropka - przekonywał.

W tym tkwi sekret Cristiano Ronaldo. "Zawsze jest o krok przed innymi"

Poza tym zdaniem Miller Ronaldo potrafi perfekcyjnie zadbać o swój wizerunek. - Pewny wybór stylu dodaje mu dynamiki i świeżości, odmładzając jego wygląd. Uosabia ideał miejskiego supermana, który zawsze jest o krok przed innymi - wyjaśniła.

Choć zawodnik wciąż wygląda świetnie, sam zdaje sobie sprawę, że jego kariera nie będzie trwała wiecznie. Na razie nie zamierza jej kończyć, ale w wywiadzie dla portugalskiego Canal 11 powiedział, kiedy może to nastąpić. - Wiem, że to skończy się za rok, dwa, a może trzy. Teraz mnie to nie obchodzi - uciął. Jego kontrakt z Al-Nassr obowiązuje do końca czerwca tego roku, ale już trwają spekulacje na temat jego przedłużenia o kolejny rok.