FC Barcelona w czwartek będzie próbowała dołączyć do Realu i Atletico Madryt, by również zameldować się w półfinale Pucharu Króla. Aby tak się stało, musi pokonać na wyjeździe Valencię. Na kogo tym razem postawi trener Hansi Flick? Hiszpańskie media już ogłaszają przypuszczalne składy. Oto co przewidują w kontekście występu Wojciecha Szczęsnego i Roberta Lewandowskiego. Jak się okazuje, polscy kibice dziś mogą być nieco rozczarowani.

