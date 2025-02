Ronaldo wskazał najlepszego piłkarza w historii. Nie wahał się ani sekundy. "Koniec, kropka"

Cristiano Ronaldo wygrał praktycznie wszystko, co do zdobycia było możliwe, zarówno w rywalizacji klubowej, jak i narodowej. Z kadrą udało mu się wywalczyć m.in. mistrzostwo Europy (2016). To czego brakuje w jego dorobku, to mistrzostwa świata. Czy zatem można uznać go za najlepszego piłkarza w historii? O to miano walczy z Leo Messim, Diego Maradoną czy Pele, którzy mają w CV triumf na mundialu. Ilu ekspertów i kibiców, tyle zdań w sprawie. A co na ten temat uważa sam zainteresowany?

Cristiano Ronaldo wskazał, kto jest najlepszym piłkarzem w historii futbolu. "Nie widzę nikogo lepszego"

W ostatniej rozmowie Ronaldo z Edu Aguirre poruszono temat najlepszego piłkarza w historii. Kto powinien otrzymać ten tyuł? Napastnik Al-Nassr nie miał żadnych wątpliwości i od razu wskazał swój typ. Jego słowa nie budzą większego zaskoczenia, choć mogą wydawać się nieco kontrowersyjne.

- Sądzę, że jestem najbardziej kompletnym zawodnikiem, jaki kiedykolwiek istniał. To oczywiście moje zdanie - zaczął Ronaldo, cytowany przez goal.com i przedstawił konkretne argumenty, które popierają jego opinię.

- Jestem najbardziej wszechstronny. Dobrze gram głową, dobrze wykonuję stałe fragmenty gry, dobrze strzelam lewą nogą, jestem szybki, jestem silny, skaczę - wyliczał. I na tym nie zakończył. Podkreślił, że rozumie i szanuje, że ktoś może preferować Messiego, Maradonę czy Pelego, ale z jednym zgodzić się nie może. - Twierdzenie, że Cristiano nie jest kompletny, to kłamstwo. Uważam, że to właśnie ja jestem najbardziej kompletny. Nie widzę nikogo lepszego ode mnie. (...) Najlepszy w historii jestem ja. Koniec, kropka - mówił wprost.

Pele wybrał inaczej. Te słowa mogły zaboleć Ronaldo

Inne zdanie w tej sprawie kilka lat temu wygłosił jednak Pele. - Wybieram Messiego - rzucił krótko, ale uzasadnił decyzję. - Zdobywanie bramek jest ważne, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Ale kiedy nie masz kogoś, kto by ci tę akcję przygotował, to piłka nie wystarczy. Sam wybieram Messiego. Jeśli chodzi o Cristiano, oczywiście to znakomity strzelec. Potrafi strzelać gole. Ale Messi tworzy sytuacje bramkowe, kieruje grą i zdobywa bramki. Jeśli mówimy o kompletnym zawodniku, to bez dwóch zdań to Argentyńczyk jest lepszy - podkreślał nieżyjący już Brazylijczyk.

Już w środę 5 lutego Cristiano Ronaldo skończy 40 lat. Mimo to nie zamierza zwalniać tempa i pewnie dąży do realizacji założonego celu - strzelenia tysiąca bramek w karierze. W poniedziałek, w meczu z Al-Wasl (4:0) w Azjatyckiej Lidze Mistrzów, Portugalczyk zdobył gole numer 922. i 923.