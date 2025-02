W dniu 40. urodzin Ronaldo ogłosił nt. końca kariery. Poszło w świat

Cristiano Ronaldo od lat uchodzi za przykład nienagannie prowadzącego się sportowca, który dzięki temu przedłuża swoją karierę i wciąż pozostaje na bardzo wysokim poziomie. Pomimo że gra obecnie w Arabii Saudyjskiej to nadal potrafi zachwycić. Wszyscy mają jednak świadomość, że Portugalczyk zbliża się do zakończenia kariery.

Zobacz wideo Cristiano Ronaldo: Najlepszy w historii jestem ja

Cristiano Ronaldo przemówił w urodziny. Oto co mówi o zakończeniu kariery

5 lutego Cristiano Ronaldo obchodzi 40. urodziny, a w związku z tą specjalną okazją udzielił wywiadu portugalskiemu Canal 11. Legenda światowego futbolu nie uniknęła w nim pytań właśnie o zakończenie kariery, momentu, do którego nieubłaganie się zbliża.

- To już nie to samo gdy miałem 20 lub 30 lat, ale nadal czuję pasję i dobrze się bawię. Strzelanie goli i robienie różnicy w wieku 40 lat to coś, o czym nigdy nie myślałem, ale to bardzo miłe wyzwanie - powiedział świeżo upieczony 40-latek, cytowany przez hiszpański dziennik "Marca".

Te słowa świadczą oczywiście, że Ronaldo raczej nie planuje odejścia na piłkarską emeryturę. Zresztą dalej Portugalczyk wyraził się jeszcze jaśniej. - Wiem, że to skończy się za rok, dwa, a może trzy. Teraz mnie to nie obchodzi - podsumował dosadnie były piłkarz Realu Madryt, Manchesteru United i Juventusu.

Cristiano Ronaldo w wieku 40 lat nadal pokazuje wysoką formę, a w barwach Al Nassr od początku sezonu zagrał w 25 meczach, w których zdobył 33 bramki i zaliczył cztery asysty. Kontrakt Portugalczyka w obecnym klubie obowiązuje do czerwca 2025 roku i jeszcze nie został przedłużony.

Niedawno media informowały jednak, że Portugalczyk i jego obecny pracodawca osiągnęli porozumienie ws. nowej umowy i być może niedługo ogłoszą to światu. Kontrakt miałby potrwać jeszcze kolejny rok, bo Portugalczyk chce przygotować się do wyjazdu na mistrzostwa świata w 2026 roku.