To się dzieje! Z europejskiego giganta do Legii. To będzie transferowy rekord

Najważniejszym transferem Legii w trakcie letniego okna było sprowadzenie Rubena Vinagre. Wahadłowy został wypożyczony ze Sportingu CP, a sporą rolę w dograniu tego ruchu miał Goncalo Feio. - To piłkarz techniczny, zdyscyplinowany. Myślę, że trybuny mogą się w nim zakochać - zapowiadał trener Legii. Na tym etapie sezonu Vinagre ma dziewięć asyst w 28 meczach, licząc wszystkie rozgrywki.

- Delektujcie się nim, póki możecie, bo ja nie wiem, ile on tutaj zostanie. Ale bądźmy też świadomi, że żaden piłkarz bez drużyny się tak nie obroni. Nawet Ruben. Bardzo się cieszymy, że taki piłkarz gra w Legii. I oby grał tu jak najdłużej. Jest jedna szansa, by on tu został. Ktoś inny musi też tu dłużej zostać. To osoba, która go tu sprowadziła - dodawał Feio. Już w październiku zeszłego roku pojawiały się informacje, że Legia może skorzystać z opcji wykupu tylko po to, by spieniężyć Vinagre.

Jak przyznaje sam Vinagre, dla Legii odrzucił opcje transferu do klubów z ligi hiszpańskiej i niemieckiej. Dziennik "Record" podawał, że dobra postawa Vinagre w Warszawie zwróciła uwagę Sportingu, który chciał skrócić jego wypożyczenie. Legia się jednak nie zgodziła na takie rozwiązanie. Co dalej z przyszłością Vinagre?

Legia podjęła kluczową decyzję. "Tak, to prawda"

Portal goal.pl informuje, że Vinagre ma zostać piłkarzem Legii na stałe. Z doniesień tego serwisu wynika, że w czwartek Portugalczyk będzie wykupiony ze Sportingu CP. - Tak, to prawda. Legia jutro ma dopełnić formalności związane z wykupieniem Vinagre - przekazuje goal.pl. To oznacza, że Legia uiści kwotę, która jest zapisana w klauzuli wykupu. Mowa o 2,4 mln euro, co wskazuje na pobicie rekordu Ekstraklasy.

Dlaczego Legia wykupuje Vinagre już teraz? "A Bola" podawała wcześniej, że takie rozwiązanie jest bardzo potrzebne Sportingowi, by nie przekroczyć limitu graczy wypożyczonych za granicę. Z doniesień polskich oraz portugalskich mediów wynika, że wkrótce Sporting wypożyczy do Legii Vladana Kovacevicia, byłego bramkarza Rakowa Częstochowa.

Vinagre pobije transferowy rekord w Ekstraklasie, który niedawno ustanowił Patrik Walemark. Lech Poznań wykupił Szweda za 1,8 mln euro, czym pobił swój poprzedni wynik. Kilkanaście dni temu najdroższym zakupem polskiego klubu był Ali Gholizadeh za 1,7 mln euro z Charleroi.

W kolejnym meczu Legia Warszawa zagra na wyjeździe z Piastem Gliwice. To spotkanie odbędzie się w sobotę o godz. 20:15.