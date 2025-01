Co dalej z Cristiano Ronaldo? Podjął decyzję

Już za kilka miesięcy wygasa umowa Cristiano Ronaldo z Al-Nassr. I choć początkowo nie było pewne, jaka będzie przyszłość Portugalczyka - pojawiły się nawet plotki, że może trafić do innej ligi - to po najnowszych wieściach wszystko wydaje się jasne. Według arabskich mediów Cristiano Ronaldo doszedł do porozumienia z Al-Nassr i pozostanie w lidze arabskiej. Co ciekawe... same są tym zaskoczone.

