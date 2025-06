To się stało! Los Angeles Lakers sprzedani. "Największa kwota w historii"

Los Angeles Lakers to bez wątpienia jeden z największych zespołów w NBA. Jak dotąd zdobył 32 razy tytuł mistrza Konferencji, natomiast 17-krotnie triumfował w rozgrywkach NBA. Liderem drużyny jest już legendarny LeBron James, który w marcu przebił magiczną barierę 50 tys. pkt. Serwis Yahoo przypomina, że w 2017 roku James pobił za to rekord strzelecki Michaela Jordana, a obecnie ma ponad 8,100 punktów w playoffach w karierze. Mimo że kończący się sezon jest zarówno dla Jamesa, jak i całej ekipy niezbyt udany, to właśnie nastąpił historyczny przełom.

Historyczna zmiana w NBA. Lakers mają nowego właściciela

ESPN poinformował w środę, że "rodzina Bussów sprzedaje większościowe udziały LA Lakers Markowi Walterowi za 10 mld dolarów" i jak zaznacza, jedt to "największa kwota w historii amerykańskich profesjonalnych drużyn sportowych". Dotychczasowi właściciele zachowają mniejszościowe udziały - nieco ponad 15 proc. Ponadto Jaenie Buss pozostanie gubernatorką klubu i przez co najmniej kilka lat wciąż będzie zarządzać zespołem. To był jeden z elementów umowy, na który Walter się zgodził.

Inwestycję poparł partner biznesowy Waltera legendarny Magic Johnhson. "Mark jest najlepszym wyborem dla LA Lakers" - napisał na portalu X. "Dowodem jest to, co udało mu się osiągnąć z LA Dodgers. Mark jest nikim innym, niż zwycięzcą" - dodał. Na tym jednak nie poprzestał. "Mark jest napędzany zwycięstwami. I zainwestuje zasoby potrzebne, by tego dokonać. Jeanie sprzedała Lakers Markowi, gdyż oboje są tacy sami - 'są ludźmi nastawionymi na rywalizację, mają wielkie serca, uwielbiają się odwdzięczać. To ma sens'" - podsumował.

Los Angeles Lakers należą do rodziny Bussów od 1979 roku, kiedy Jerry Buss wykupił franczyzę od Jacka Kenta Cooke'a za 67,5 mln dolarów. Transakcja obejmowała również Los Angeles Kings oraz Forum. Kiedy Jerry Buss zmarł w 2013 roku, własność Lakers przeszła na fundusz powierniczy kontrolowany przez sześcioro dzieci, które pracowały w klubie przez kilka lat.

Dokładnie w 2017 roku zawarto porozumienie, na mocy którego Jeanie Buss została "właścicielką kontrolującą, kończąc bitwę w sądzie". Jej bracia Jim i Johnny Buss zwołali wcześniej posiedzenie zarządu, które kobieta zinterpretowała jako "wyzwanie dla jej władzy". Tuż po tym usunęła Jima ze stanowiska wiceprezesa wykonawczego ds. operacji koszykarskich.

Walter jest na co dzień dyrektorem generalnym spółki TWG Global, natomiast od 2021 roku jest udziałowcem Lakers, kiedy to kupił 26 proc. udziałów Phila Anschutza. Wtedy też otrzymał prawo pierwokupu większościowych udziałów. Poza tym ma pakiety w innych profesjonalnych klubach m.in. Los Angeles Sparks czy Chelsea FC.