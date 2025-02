Kapitalne wieści ws. Zalewskiego tuż po transferze. A jednak to zrobią!

Za Nicolą Zalewskim kilka bardzo trudnych miesięcy w Romie. Kibice klubu, którego jest wychowankiem, regularnie go atakowali podczas spotkań. Reprezentant Polski zawodził i w ogóle nie przypominał przebojowego zawodnika, którego znają kibice kadry narodowej.

Co dalej z Zalewskim w Interze? Kolejna dobra wiadomość

Dlatego decyzja Nicoli Zalewskiego o odejściu z Romy - chociaż na razie jedynie na wypożyczenie - nie była zaskoczeniem. Dziwił jedynie kierunek. Zalewski trafił do Interu, gdzie zastąpił Tajona Buchanana. Kanadyjczyk w tym sezonie zagrał w Serie A niecałe 90 minut, więc można było mieć obawy, że Nicola Zalewski zamieni ławkę rezerwowych w Romie na ławkę rezerwowych w Interze.

Na razie jednak reprezentant Polski zanotował świetne wejście do nowego klubu. W drugiej połowie meczu z AC Milan zanotował asystę tuż przed końcem spotkania, która Interowi dała remis 1:1. Trudno o sprawienie lepszego wrażenia tuż po transferze. W rozmowie ze Sport.pl dziennikarz Gianni Pampinella zauważył, że Polak wykonał pierwszy krok. Miejsce dla Zalewskiego się znajdzie - przekonuje, zauważając, że Inter ma zapełniony terminarz.

I rzeczywiście. Portal calciomercato.com zapowiedział, że Inter dokona tylko jednej zmiany przed zgłoszeniem listy zawodników do udziału w Lidze Mistrzów. Dotyczyć ma ona właśnie Zalewskiego.

"W porównaniu do września Inter musi dokonać tylko jednej zmiany: Buchanan odszedł do Villarrealu, więc w jego miejsce Simone Inzaghi wstawi Nicolę Zalewskiego, który już podczas swojego debiutu pokazał, że może być piłkarzem, który decyduje o losach meczu. To on asystował przy bramce Stefana de Vrija, która zapewniła Interowi remis w meczu z AC Milan" - pisze serwis. Na dokonanie zmian ws. zgłoszeń do Ligi Mistrzów Inter ma czas do 6 lutego.

Inter w fazie ligowej Ligi Mistrzów zajął 4. miejsce, więc od razu wywalczył awans do 1/8 finału. Z kim zagrają mistrzowie Włoch w tej fazie rozgrywek? Ich rywalem będzie zwycięzca dwumeczu AC Milan - Feyenoord lub Juventus - PSV. Wiele więc wskazuje na to, że czeka nas hit z udziałem dwóch drużyn z Serie A.