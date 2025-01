Szymon Marciniak zmieni obywatelstwo?! "Licytują się między sobą"

Choć Ekstraklasa ma obecnie przerwę zimową, Szymon Marciniak obijać się absolutnie nie zamierza. Wręcz przeciwnie. Najlepszy polski arbiter był przed kilkoma dniami (piątek 10 stycznia) w Arabii Saudyjskiej, gdzie gościnnie sędziował mecz ligowy pomiędzy Al-Ahli a Al-Shabab, wygrany ostatecznie 3:2 przez ten pierwszy zespół (na boisku byli m.in. Roberto Firmino, Riyad Mahrez czy Franck Kessie). Nie był to jego pierwszy raz w tym kraju, ponieważ już w styczniu 2023 roku poprowadził mecz Al-Shabab z Al-Ittihad.

REKLAMA

Zobacz wideo Kaja Ziomek-Nogal czwarta w wielobojowych mistrzostwach Europy! "Jestem coraz bardziej nakręcona"

Szymon Marciniak sędziował u Saudyjczyków

Marciniak od dawna łączony jest ze swego rodzaju transferem na Bliski Wschód. Przedstawiciele z Arabii Saudyjskiej oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich oprócz gwiazdorskich piłkarzy, chcieliby mieć także "prestiżową" obsadę sędziowską. Polak, który ma w CV m.in. finał Ligi Mistrzów oraz finał mundialu 2022, idealnie wpisuje się w ich scenariusz. Włoski sędzia Giampaolo Calvarese informował nawet, że Marciniak zgodził się podpisać trzyletni kontrakt i przenieść się do Saudi Pro League, jednak te informacje szybko zdementowano, a potem potwierdził to sam arbiter.

Nasz najlepszy sędzia potwierdził w rozmowie z Kanałem Sportowym, że co najmniej do 2026 roku, czyli do mundialu w Kanadzie, USA i Meksyku, nigdzie się nie wybiera. Nie określił jednak swoich planów na lata kolejne, co wywołało sporo pytań. Teraz oliwy do ognia dolał Rafał Rostkowski. Były arbiter międzynarodowy, a obecnie ekspert, na antenie Kanału Sportowego poinformował, że na Bliskim Wschodzie nikt nie zraził się obecnymi planami Marciniaka. Wręcz przeciwnie. Tamtejsi działacze mają nawet rozważać szaloną opcję przyznania Polakowi obywatelstwa.

Marciniak zmieni obywatelstwo?! Saudyjczycy nie cofną się przed niczym

- Wiem za to, że szefowie federacji Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich licytują się między sobą, by przekonać do siebie Marciniaka. Mamy w Polsce dziś jednego z najlepszych sędziów w historii piłki nożnej. Oni nawet rozważają możliwość przyznania mu paszportu. Ale to już jest decyzja jeszcze poważniejsza, bo Szymon musiałby wtedy się zastanowić, czy chciałby na mundialu w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie reprezentować Arabię Saudyjską, czy Zjednoczone Emiraty Arabskie - powiedział Rostkowski.

Czy jest na coś takiego realna szansa? Czy Szymon Marciniak mógłby faktycznie pojechać do Ameryki Północnej pod inną flagą? - PZPN mógłby wysłać nominację Szymona na mundial 2026, nawet jeśli ten na co dzień reprezentowałby saudyjską ligę. To jednak większa polityka i sytuacja wymagałaby wiele dyplomacji oraz podjęcia kilku niestandardowych decyzji - ocenił były arbiter.