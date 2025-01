Saudyjczycy ogłaszają nt. Szymona Marciniaka. Przyjął ofertę. Hit!

Szymon Marciniak poprowadził już w tym sezonie 14 meczów ekstraklasy, a ponadto cztery w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Były to absolutne hity m.in. PSG - Atletico Madryt oraz Atalanta - Real Madryt. Polak od dwóch lat nie miał jednak okazji polecieć do Arabii Saudyjskiej. Po raz ostatni miało to miejsce w styczniu 2023 roku, kiedy był arbitrem meczu Al-Shabab - Al-Ittihad. Jak się okazuje, wreszcie doczekał się kolejnej szansy.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak zmienili się Lewandowski, Szczęsny i Błaszczykowski? Niezwykła Metamorfoza!

Szymon Marciniak przyjął lukratywną ofertę. Jedzie sędziować hit Saudi Pro League

Nie tak dawno informowaliśmy, że po dwóch latach na szczycie Szymon Marciniak stracił miano najlepszego sędziego świata według IFFHS. Wyróżniono za to objawienie ubiegłego roku oraz arbitra finału Euro 2024 Francoisa Letexiera. Polak uplasował się dopiero na siódmym miejscu. Mimo to wciąż wzbudza gigantyczne zainteresowanie nie tylko w naszym kraju, ale również za granicą.

Saudyjski dziennik wydawany w Londynie "Asharq Al-Awsat" poinformował, że Marciniak przyjął lukratywną ofertę władz Saudi Pro League. Będzie zatem w piątek 10 stycznia arbitrem głównym spotkania Al Ahli - Al Shabab. Dziennikarze zaznaczają, że stadion w Dżuddzie będzie miejscem "wyczekiwanego starcia na szczycie, które ożywi rozgrywki po długiej przerwie". Doceniono również naszego najlepszego sędziego.

"44-latek jest jednym z czołowych nazwisk na arenie międzynardowej" - przekazano. Zwrócono uwagę, że od 2011 roku Marciniak jest sędzią międzynarodowym i regularnie jest powoływany na najważniejsze turnieje. Od dłuższego czasu arbiter jest kuszony przez saudyjskich szejków, natomiast dotąd pozostawał niewzruszony na te propozycje.

Jakiś czas temu sędzia Serie A Giampaolo Calvarese informował, że Polak podpisze trzyletni kontrakt z szejkami i będzie jedną z głównych postaci Saudi Pro League. Rzekomo miałby zainkasować za to ponad milion euro. Okazało się to jednak nieprawdą. "Marciniak zgłosił w FIFA, że zamierza sędziować w polskiej ekstraklasie i w rozgrywkach UEFA co najmniej do mistrzostw świata w USA, Meksyku i Kanadzie w 2026 roku" - oznajmił Rafał Rostkowski.

Al Ahli po 13. kolejkach ligowych zajmuje piąte miejsce w tabeli z dorobkiem 23 pkt. Tyle samo ma również szósty Al Shabab. Liderem jest Al-Ittihad (36 pkt), które wyprzedza Al-Hilal (34 pkt) oraz Al-Qadisiya (28 pkt).