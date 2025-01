Dlatego reprezentacja opuszcza Stadion Narodowy. Borek ujawnia szczegóły

Z pewnością każdy kibic przez lata zdążył przyzwyczaić się do tego, że Stadion Narodowy to dom reprezentacji Polski. W końcu nasza kadra przez ostatnich 13 lat rozgrywała tam niemal wszystkie mecze o punkty. Tymczasem w poniedziałkowe południe okazało się, że PZPN nie porozumiał się z właścicielami obiektu, od których wypożyczał go na spotkania reprezentacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Momenty Roku 2024. Szeremeta gwiazdą polskiego sportu? "Znów głośno o polskim boksie"

Oto kulisy negocjacji PZPN z PGE Narodowym. Borek wszystko ujawnił

W związku z tym najprawdopodobniej w 2025 roku nie przyjdzie nam oglądać biało-czerwonych na stadionie w Warszawie. Nowym obiektem drużyny Michała Probierza został Stadion Śląski w Chorzowie. Choć nie podano jeszcze oficjalnych komunikatów, to według Tomasza Włodarczyka z portalu Meczyki.pl, sprawa jest praktycznie przesądzona.

Jak wyglądały kulisy negocjacji PZPN z zarządcami PGE Narodowego? W tym temacie głos zabrał Mateusz Borek. Dziennikarz na antenie Kanału Sportowego zdradził, ile mogłoby kosztować najtańsze bilety na mecze kadry, gdyby PZPN podpisał nową umowę z warszawskim obiektem.

- PZPN dostał gigantyczną podwyżkę od właściciela i operatora Stadionu Narodowego. Bilet pierwszej kategorii, który do tej pory kosztował 240 złotych, musiałby kosztować 600 złotych - ujawnił popularny komentator. - A ten bilet za 120 złotych musiałby kosztować około trzech stówek za bramką. Zapłacić 300 zł na mecz z Litwą albo Maltą no to... raczej słaba atrakcja - dodał.

Zobacz też: Media: Oferują miliony za Krzysztofa Piątka. Zaskakujący kierunek

Następnie przeszedł do wątku Stadionu Śląskiego, którego działacze z pewnością cieszą się, że reprezentacja zagra właśnie na ich obiekcie. - Zdecydowanie lepsze warunki otrzymała polska federacja od Stadionu Śląskiego. Do tego poszło tam też duże wsparcie zarządu województwa, bo tęsknili i chcieli reprezentacji. No i PZPN podjął taką decyzję. To jest umowa, która na razie będzie obowiązywać na dystansie czterech meczów eliminacyjnych u siebie - powiedział Mateusz Borek, według którego na spotkania towarzyskie PZPN będzie wybierał inne polskie obiekty.

W eliminacjach do mistrzostw świata reprezentacja Polski zmierzy się z Litwą, Maltą, Finlandią oraz przegranym meczu Hiszpania - Holandia. Oznacza to, że domowe starcia odbędą się właśnie w Chorzowie.

Mecze eliminacyjne reprezentacji Polski na Stadionie Śląskim w 2025 roku: