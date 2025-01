Media: Oferują miliony za Krzysztofa Piątka. Zaskakujący kierunek

Krzysztof Piątek nie przestaje zadziwiać na tureckich boiskach. W niedzielę ponownie trafił do siatki - tym razem w przegranym 1:2 meczu Basaksehiru z Galatasaray Stambuł. Dzięki temu z 13 bramkami na koncie prowadzi w klasyfikacji strzelców tureckiej Super Lig. W sumie we wszystkich rozgrywkach strzelił w tym sezonie aż 23 gole, czym zwrócił na siebie uwagę wielu mocnych klubów.

Piątek zmieni klub? "Poważne zapytanie na poziomie 10 mln"

Nie tak dawno turecki dziennikarz Ersan Sardal informował, że o Piątka pyta już tamtejszy potentat - Fenerbahce Stambuł. W takim wypadku 29-latek mógłby dołączyć do innego reprezentanta Polski Sebastiana Szymańskiego. Zdaniem Tomasza Włodarczyka na tym potencjalne kierunki dla Piątka się nie kończą.

O szczegółach dziennikarz opowiedział na kanale Meczyki.pl na YouTube. - Krzysztofem Piątkiem zaczynają się interesować poważne kluby. To są oczywiście kluby z topu tureckiego, ale też z TOP 5 w Europie. Ale też ustaliłem, że jest poważne zapytanie na poziomie 10 mln euro - a tyle gdzieś będzie chciał Basaksehir za tego zawodnika, jeśli w ogóle pochyli się nad jego sprzedażą - z MLS-u - ujawnił.

Co dalej z Krzysztofem Piątkiem? "Będą mogli dyktować warunki"

Jak na razie nie zdradził, o który zespół z amerykańskiej ligi MLS chodzi. Przy okazji zaznaczył, że zawodnik być może będzie wolał wstrzymać się z decyzją o transferze. - Zobaczymy, czy to się zrealizuje zimą, bo Krzysztof Piątek i jego otoczenie mogą sobie pomyśleć: "Poczekamy do lata. Spokojnie dołoży jeszcze 10 i wynik 35 goli w sezonie będzie wyglądał imponująco" i wtedy będą mogli dyktować jeszcze lepsze warunki. Nie przesądzałbym, że nastąpi to tu i teraz. Natomiast faktem jest, że te telefony i zapytania o Piątka są - wyjaśnił.

Krzysztof Piątek do Basaksehiru dołączył w lipcu 2023 r. Wcześniej występował we włoskiej Salernitanie w ramach wypożyczenia z Herthy Berlin. Obecnie portal Transfermarkt.de wycenia jego wartość na 6,5 mln euro.