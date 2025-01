Oto co zrobił Drągowski w 69. minucie. Absolutna katastrofa!

Była 69. minuta meczu 18. kolejki ligi greckiej: Panserraikos - Panathinaikos AO. Właśnie wtedy reprezentacyjny bramkarz Bartłomiej Drągowski miał sprzeczkę i uderzył głową w twarz Jefte Betancora w polu karnym. Sędzia pokazał mu czerwoną kartkę i podyktował jedenastkę. Drągowskiego między słupkami zastąpił 34-letni Rosjanin Yuriy Lodygin.

Oto co zrobił Bartłomiej Drągowski w 69. minucie. Absolutna katastrofa!

- Drągowski przygotowywał się do wykopu piłki, coś zostało powiedziane i bramkarz Panathinaikosu wetknął głowę w twarz napastnika gospodarzy - tak opisują sytuacje greckie media.

- W 69. minucie sędzia pokazał Dragowskiemu czerwoną kartkę i podyktował rzut karny dla Panserraikosa po "walce kogutów" z Betancorem i upadku napastnika gospodarzy - czytamy na profilu X Panathinaikosu.

Rzut karny wykorzystał sam poszkodowany i doprowadził do remisu 2:2. Właśnie takim wynikiem zakończył się niedzielny pojedynek.

Dla Drągowskiego to praktycznie pierwsza wpadka w tym sezonie. Dotychczas był bardzo chwalony. - Dwanaście czystych kont w 25 meczach - to dorobek Bartłomieja Drągowskiego w Atenach. 27-letni bramkarz podbija ligę grecką i serca fanów Panathinaikosu. - Drągowski to świetny bramkarz, jeden z najlepszych w lidze i bardzo ważny dla "Koniczynek" - zapewnia Sport.pl grecki dziennikarz Dionisis Desillas z radia Sport 94,6FM oraz portalu Panathinaikos24.gr. "To najlepszy bramkarz w lidze i ma na to dowody" - chwali Polaka portal Gazzetta.gr. A dowodami są znakomite statystyki - pisał o nim Jakub Seweryn, dziennikarz Sport.pl.

Panathinaikos po tej wpadce jest wiceliderem, ale ma już cztery punkty straty do prowadzącego Olympiakosu Pireus, który w sobotę pokonał u siebie Aris Saloniki 2:1 (0:1) po dwóch golach wprowadzonego w przerwie 17-letniego Charalamposa Kostoulasa.