Media: Przełom ws. Modera! "Chcą go już teraz"

- Michał Probierz dziś nie ma zbyt dużego wachlarza możliwości. (...) Jeśli patrzymy na naszą reprezentację, to tylko czterech kadrowiczów gra w klubach pełne 90 minut, pozostali w klubach nie grają, lub grają bardzo mało - mówił Cezary Kulesza w rozmowie z TVP Sport, wskazując na największą bolączkę drużyny narodowej. I niestety w tej trzeciej kategorii piłkarzy wskazanych przez prezesa PZPN znajduje się Jakub Moder. W tym sezonie rozegrał zaledwie sześć meczów, na murawie spędzając 159 minut. Jedynym rozwiązaniem dla niego, by nie tylko regularnie grać, ale i też znaleźć pewne miejsce w składzie reprezentacji, wydaje się być transfer.

Jakub Moder z pierwszymi ofertami! Jedna drużyna chce go już teraz. "Coś chciałoby na pewno Brighton odzyskać"

Kilka dni temu zagraniczne media donosiły, że Moder budzi spore zainteresowanie i może pozostać w Wielkiej Brytanii. Rzekomo znalazł się na radarze Leicesteru City i Evertonu, a więc drużyn z dolnej części tabeli Premier League. Pierwsza okupuje 19., a druga 16. lokatę.

Później Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl poinformował, że do akcji mogą wkroczyć też zespoły spoza Anglii. Mowa o Udinese i Unionie Berlin. Włoska drużyna okupuje dziewiątą lokatę w Serie A, a do miejsca, które gwarantuje grę w europejskich pucharach, traci sześć punktów, choć ma też dwa mecze rozegrane więcej. Gorzej radzi sobie niemiecka ekipa. Zajmuje dopiero 12. pozycję w Bundeslidze i bliżej jej do strefy spadkowej aniżeli do gry w europejskich pucharach.

Teraz ten sam dziennikarz podał nieco więcej informacji w sprawie Polaka. - W tym momencie Moder ma dwie oferty na stole. To jest Udinese i Union Berlin - zaczął na kanale Meczyki.pl na YouTubie.

- Dodam jeszcze nową informację, że Włosi chcieliby Kubę już teraz, natomiast Union chętniej zaproponowałby mu lepsze warunki, jeśli chodzi o pracę w Bundeslidze, natomiast nie chciałby płacić odstępnego Brighton, którego nie wiem, ile miałoby wynosić, ale pewnie te kilka jeszcze milionów, dwa, trzy, pięć. Trudno mi powiedzieć. Coś chciałoby na pewno Brighton odzyskać - ujawnił.

Kto skusi się na Modera? Lista zainteresowanych rośnie

Umowa Modera obowiązuje do końca czerwca 2025 roku, co oznacza, że to ostatnia szansa dla Anglików, by zarobić na Polaku. Kto go wykupi? Tego dowiemy się w najbliższych tygodniach.

Niewykluczone, że kariera Modera potoczyłaby się zdecydowanie inaczej i grałby teraz w jednym z czołowych klubów świata, gdyby nie poważne kontuzje. Te mocno wyhamowały jego rozwój. Więcej niż na boisku, przebywał u lekarzy i fizjoterapeutów. Pomocnik, w którym upatrywano lidera reprezentacji Polski na lata, pełni jedynie rolę rezerwowego w Brighton.