We Włoszech znowu piszą o Balotellim. Porażka. "Czy to już koniec?"

Kariera Mario Balotellego nie potoczyła się tak, jak z pewnością sam zakładał. Napastnik, który nieco ponad dekadę temu strzelał dwa gole dla reprezentacji Włoch w półfinałowym spotkaniu mistrzostw Europy z Niemcami (2:1), od dłuższego czasu zmierza w kierunku sportowej emerytury. Wydawało się, że powrót do Serie A będzie oznaczał dla niego ostatnią szansę na grę na najwyższym poziomie. Ale wszystko wskazuje na to, że jej nie wykorzysta.

Dwa miesiące i koniec? Mario Balotelli może zimą odejść z Genoi

28 października Genoa ogłosiła podpisanie kontraktu z Balotellim do końca bieżącego sezonu. - Jestem bardzo podekscytowany. Czy mam jeszcze w sobie ogień? Zobaczycie. Pozdrowienia dla fanów i do zobaczenia. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze, dam z siebie wszystko. Kiedy będę gotowy do gry? Mam nadzieję, że wkrótce - przekazał, cytowany przez Sky Sports.

34-latek zadebiutował w nowych barwach już po kilku dniach, gdy wszedł na pięć minut w ligowym meczu z Parmą. Trzy dni później zanotował już 20 minut w spotkaniu z Como. Spodziewaliśmy się wówczas, że będzie dostawał coraz więcej szans. Ale okazało się inaczej. Były reprezentant Włoch rozegrał dotąd niespełna 60 minut. Nie dość, że nie wystąpił w ostatnim meczu z AC Milanem, to w sobotę zabrakło go nawet na ławce rezerwowych, rzekomo z powodu grypy. Dziennik "La Gazzetta dello Sport" zdradził za to, że lada moment może pożegnać się z drużyną.

"Balo-Genoa, czy to już koniec?" - czytamy. Ostateczna decyzja ma zostać podjęta do 31 stycznia. Władze klubu chciałyby kontynuować współpracę, natomiast Balotelli nie jest zadowolony ze swojej pozycji. Mało tego, lider meksykańskiej ekstraklasy Cruz Azul jest gotów zapłacić za niego dwa miliony euro. Piłkarz miałby nawet inkasować u nowego pracodawcy cztery razy więcej pieniędzy niż obecnie - 400 tys. euro rocznie.

Balotelli zdaje sobie sprawę, że nie uda mu się wygrać rywalizacji z "nietykalnym" Andreą Pinamontim, dlatego najprawdopodobniej zdecyduje się na taki ruch. Genoa zajmuje obecnie 13. miejsce w tabeli z dorobkiem 19 pkt i pięcioma punktami przewagi nad będącym w strefie spadkowej Cagliari.