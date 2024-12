Sensacyjny transfer Karola Świderskiego? Już tam grał!

- Zawodnicy zawsze przenoszą się do lepszych lig, czasami do lepszych drużyn. Zawsze tak było i zawsze tak będzie. Próbowałem. Byłem we Włoszech, w jednej z najlepszych lig w Europie. Ale teraz jestem z powrotem i nie myślę o wyjeździe. Może ostatnie pół roku nie było dla mnie najlepsze. Miałem kilka drobnych kontuzji, ale teraz wróciłem. Czuję się dobrze. Jestem gotowy, aby ponownie pokazać swoją jakość - tak wypowiadał się Karol Świderski po powrocie do Charlotte FC.

W drugiej części sezonu 23/24 Świderski był wypożyczony do Hellasu Verona z opcją wykupu. Włosi mogli pozyskać Świderskiego na stałe za 4,5 mln euro, ale nie skorzystali z tej możliwości. - Charlotte mnie nie chce już. Taka prawda, nie musicie tego wycinać. Tam sam spaliłem temat. Dawałem dużo wywiadów, że chce wrócić do Europy i myślę, że ich to dotknęło - mówił Świderski w rozmowie z Foot Truckiem jeszcze przed Euro 2024.

Wygląda na to, że wkrótce klubowa sytuacja Świderskiego może się zmienić. A przynajmniej na to wskazują najnowsze doniesienia medialne.

Wielki powrót Świderskiego do Włoch? "Nazwisko znane dla środowiska"

Włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio informuje, że Świderski może wrócić do Włoch. Chętnie z powrotem u siebie widziałby go Hellas Verona. Świderski był już w tym klubie w ramach wypożyczenia z Charlotte FC od lutego do czerwca br. Wtedy strzelił dwa gole w piętnastu meczach. Fanem Polaka jest Sean Sogliano, dyrektor sportowy Hellasu.

"Hellas pracuje nad sprowadzeniem ofensywnego gracza dla Paolo Zanettiego, by spróbować zdobyć więcej bramek, a co za tym idzie, zdobywać ważne punkty. Nazwisko, za którym podąża klub, to już znane dla środowiska: Karol Świderski" - czytamy w artykule. Jak pisze Di Marzio, sam Świderski naciska na powrót do Włoch, a wcześniej był on proponowany Monzie, Torino i Genoi. Kontrakt Świderskiego z Charlotte wygasa w grudniu przyszłego roku, ale klub ma opcję jego przedłużenia.

Świderski zagrał piętnaście meczów dla Charlotte po powrocie z wypożyczenia, w których strzelił siedem goli i zanotował dwie asysty. Charlotte FC zajęło piąte miejsce w Konferencji Wschodniej, a w play-offach odpadło w 1/8 finału po porażce 1:2 z Orlando City.

Aktualnie Hellas Verona zajmuje 17. miejsce w lidze włoskiej z 15 punktami i ma punkt przewagi nad strefą spadkową.