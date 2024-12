Madrycki dziennik wziął pod lupę Ewę Pajor. Jednoznaczne wnioski

Latem 2024 roku najlepsza polska piłkarka Ewa Pajor postanowiła przenieść się z VfL Wolfsburg do FC Barcelony. W ostatnim sezonie w niemieckim klubie zdobyła 20 bramek i wysoką formę strzelecką udało jej się przenieść także do stolicy Katalonii. W 18 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach w barwach Blaugrany zanotowała aż 17 trafień. W tym trzy hat-tricki - ostatni 21 grudnia w Pucharze Królowej na zakończenie zmagań w tym roku.

Z Hiszpanii wciąż płyną zachwyty nad Pajor. "W najlepszym wydaniu"

Polki nie może nachwalić się hiszpańska prasa. "Wreszcie Barcelona znalazła swojego zabójcę: Ewę Pajor. To był priorytet kierownictwa sportowego już od kilku sezonów - napastniczka, typowy finiszer. Barcelona zainwestowała blisko pół miliona euro w Polkę, która przybyła ze 147 bramkami na koncie zdobytymi w Wolfsburgu i stała się kamieniem węgielnym, którego brakowało tej drużynie" - podkreślała gazeta "AS".

Nic dziwnego, że Polką zachwycają się nie tylko katalońskie media, ale także te madryckie. Spory artykuł 28-letniej napastniczce poświęciła teraz "Marca". "Ewa Pajor w najlepszym wydaniu. Napastniczka Barcelony dobrze wystartowała i notuje najlepsze wyniki w swojej karierze" - napisano.

Podkreślono, że 28-latka pochodzi z Pegowa. To miasteczko liczące 70 mieszkańców i 14 domów. "Niewielu spodziewało się, że jej adaptacja w Barcelonie będzie tak szybka i tak dobra. Po dziewięciu sezonach w Wolfsburgu, drużynie, z którą zwyciężyła pięć lig i dziewięć pucharów, Pajor zdecydowała się na skok do obecnego mistrza Europy. (...) Liga Mistrzów była jednym z celów Ewy, która przegrała z Wolfsburgiem cztery finały" - czytamy.

Ewa Pajor jest najlepszą strzelczynią ligi hiszpańskiej - 10 goli, co biorąc pod uwagę topowe ligi daje jej trzecie miejsce za Clarą Mateo z Paris FC oraz Laurą Freigang z Eintrachtu Frankfurt. Podkreślono także awans reprezentacji Polski, której 28-latka jest kapitanką, do przyszłorocznych mistrzostw Europy. Będzie to debiut biało-czerwonych na tej imprezie.