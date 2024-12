A jednak to prawda. Dramat Polaka. "Klub został do tego zmuszony"

Pod koniec listopada Legia Warszawa mierzyła się na wyjeździe z Omonią Nikozja w meczu Ligi Konferencji. Podopieczni Goncalo Feio wygrali 3:0 po trafieniach Ryoyi Morishity, Mateusza Szczepaniaka oraz Pawła Wszołka. Jednak sam mecz nie wzbudził tylu emocji, co oprawa przygotowana przez fanów cypryjskiego klubu. Wywiesili oni skandaliczne transparenty, a na jednym z nich widniał napis: "W 1945 r. Armia Czerwona wyzwoliła Warszawę".

Na te wydarzenia zareagował Mariusz Stępiński, polski napastnik, który na co dzień jest zawodnikiem Omonii Nikozja. - Transparent o takiej treści nie powinien zostać wywieszony. Ludzie, którzy to zrobili, nie są - moim zdaniem - do końca świadomi historii, nie są wyedukowani, nie wiedzą, jak było naprawdę. Nikt normalny nie wywiesza takiego transparentu. Takie zachowania należy stanowczo potępić i trzeba o tym mówić. Nie wkładajmy wszystkich do jednego worka. To było nieprzemyślane zachowanie garstki kibiców - powiedział w wywiadzie dla TVP Sport.

Jego słowa natychmiast zostały podłapane na Cyprze, a zareagowały na nie nawet władze klubu. Uznajemy jego prawo do wyrażania swoich poglądów - zwłaszcza w kwestii, która dotyczy jego kraju - chociaż nie otrzymał on niezbędnej zgody na udzielenie wywiadu. Z przykrością jednak zauważamy, że kilka jego odniesień do całości wywiadu, a nie tylko do kontrowersyjnej kwestii, było niefortunnych - mówił rzecznik prasowy Omonii Nikozja Andreas Demetriou.

To jednak był dopiero początek tej historii, albowiem nagle Mariusz Stępiński stracił miejsce w składzie. Wcześniej grał regularnie, strzelał gole, jednakże po meczu z Legią wszystko się zmieniło. Polak wylądował na ławce i w sześciu meczach zagrał raptem 16 minut. - Nie sądzę, żeby to był przypadek, że Stępiński został przesunięty na ławkę rezerwowych, skoro wygłosił takie komentarze polskiej prasie - powiedział cypryjski dziennikarz Stel Stylianou dla "WP SportoweFakty". - Klub został zmuszony do ukarania go przez niektórych kibiców i, jak można było się spodziewać, uległ im. To nie pierwszy raz, kiedy klub uległ presji kibiców i jestem pewien, że nie ostatni - dodał ekspert.

Z uwagi na całą sytuację w ostatnim czasie już pojawiały się informacje o potencjalnym zainteresowaniu Mariuszem Stępinskim ze strony klubów Ekstraklasy. Portal goal.pl wymieniał m.in. Lecha Poznań, Motor Lublin czy Raków Częstochowa.