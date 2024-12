Oto co Szewczenko zrobił ze swoją Złotą Piłką. "Wierzę, że w Ukrainie..."

Pięć mistrzostw i trzy Puchary Ukrainy, mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Włoch oraz Liga Mistrzów i Superpuchar Europy z AC Milanem. Do tego ćwierćfinał mistrzostw świata w 2006 roku. To tylko część trofeów, po które w trakcie kariery sięgnął Andrij Szewczenko.

Na przestrzeni blisko 20-letniej kariery Szewczenko grał dla trzech klubów: Dynama Kijów, AC Milanu i Chelsea. Największe sukcesy osiągał jako zawodnik "Rossonerich", dla których rozegrał 322 spotkania, zdobywając w nich 127 bramek i notując 29 asysty.

Jako piłkarz Milanu zostawał królem strzelców Ligi Mistrzów czy Serie A, zostawał najlepszym zawodnikiem włoskich rozgrywek, ale największy indywidualny sukces przyszedł w 2004 roku. Wtedy Andrij Szewczenko wygrał plebiscyt Złotej Piłki dla najlepszego piłkarza świata, który rokrocznie organizowany jest przez "France Football". W tamtym głosowaniu Ukrainiec wyprzedził m.in. Deco, Ronaldinho i Thierry'ego Henry'ego.

Po zakończeniu kariery Szewczenko był w latach 2016-2021 selekcjonerem reprezentacji Ukrainy. Od stycznia bieżącego roku jest prezesem Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej.

Andrij Szewczenko wysyła swoją Złotą Piłkę w podróż

W tym roku wypada 20. rocznica otrzymania przez Andrija Szewczenkę Złotej Piłki. Z tego powodu 48-latek zdecydował "podzielić się" tą nagrodą z rodakami. Do 15 kwietnia można ją oglądać na wystawie w Kijowie, a następnie ruszy w podróż przez całą Ukrainę.

- To był jeden z najbardziej ekscytujących momentów w mojej karierze. Cieszę się, że dziś Złota Piłka jest w Kijowie i że ruszy w podróż przez ukraińskie miasta, żeby inspirować dzieci do gry w piłkę nożną i przypomnieć, że wysiłek i wytrwałość przynoszą rezultaty. Aby udowodnić, że wszystko jest możliwe, jeśli naprawdę kochasz to, co robisz. Wierzę, że w Ukrainie dorasta już kolejny laureat Złotej Piłki - podkreślił Szewczenko.

Po 15 grudniu nagroda ruszy w podróż po Ukrainie i odwiedzi Kramatorsk, Tarnopol, Chmielnicki, Winnicę, Odessę, Zaporoże, Dniepr, Charków i rodzinne miasto Andrija Szewczenki - Jagodzin. W każdym z tych miast Złota Piłka zostanie wystawiona na centralnym dworcu kolejowym, gdzie będzie dostępna dla wszystkich zwiedzających.