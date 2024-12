Fury pokazał, jak wygląda i się zaczęło. Internet wrze przed walką z Usykiem

Dokładnie 21 maja tego roku odbyła się jedna z najbardziej wyczekiwanych walk bokserskich ostatnich lat. Tyson Fury wszedł do ringu z Ołeksandrem Usykiem. Ostatecznie Ukrainiec przez niejednogłośną decyzję sędziów pokonał o rok młodszego rywala. Była to pierwsza porażka Brytyjczyka w karierze. Tym samym Usyk został niekwestionowanym mistrzem świata w wadze ciężkiej. Do pasów WBA, WBO, IBF oraz IBO dołożył również mistrzostwo WBC, które wcześniej dzierżył Fury.

Burza wokół Fury'ego przed rewanżem z Usykiem. Fani byli bezlitośni

Wojna obu pięściarzy będzie miała swoją kontynuację pod koniec roku. Na 21 grudnia w Rijadzie zaplanowano rewanżowe starcie. Tyson Fury i Ołeksandr Usyk są już na końcowym etapie przygotowań do walki. Kilka dni temu w mediach społecznościowych pokonanego w maju 36-latka pojawiło się zdjęcie z sali treningowej. "Król Cyganów" dumnie pozował u boku trenera, sztabu oraz sparingpartnerów. "Ciężko pracuję, żeby odzyskać mistrzostwo" - napisał.

Na pierwszy rzut oka fotografia wydaje się dosyć zwyczajna, jednak niektórzy kibice Brytyjczyka od razu dostrzegli coś niepokojącego. Mowa o... formie fizycznej Fury'ego. Nie od dziś wiadomo, że sylwetka byłego mistrza WBC wagi ciężkiej nie należała do najbardziej okazałych. Mimo dosyć sporej ilości tkanki tłuszczowej 36-latek mierzący ponad dwa metry był niesłychanie szybki i zwinny. Teraz fani zaczęli martwić się o jego dyspozycję na finiszu treningów przed rewanżem z Usykiem.

"Fury nigdy nie był typem wojownika o "pięknym ciele", ale muszę powiedzieć, że tutaj wygląda okropnie. Widzę, że Usyk, którego kondycja nigdy nie budzi wątpliwości, tym razem zatrzyma Fury'ego" - czytamy w jednym z komentarzy. "Fury robi się coraz starszy...", "Pominął trening nóg?", "To będzie ostatnia walka Fury'ego" - pisali kolejni kibice.

Tymczasem Brytyjczyk jak zawsze jest wyjątkowo pewny triumfu. - W pierwszej walce wymieniliśmy nasze najlepsze ciosy, a w rewanżu Usyk poczuje całą moją złość. Ten facet nie ma siły. Jeśli postawisz przed nim przeciwnika, a on zada dziesięć ciosów, Usyk nawet go nie znokautuje. Jak więc ma mnie zranić? - pytał ironicznie w jednym z ostatnich programów.