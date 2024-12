"Lewandowski jest żywym dowodem na to, że można być najlepszym na świecie"

Robert Lewandowski skończył niedawno 36 lat, natomiast udowadnia, że wiek to tylko liczba. Aż trudno uwierzyć w to, co wciąż wyczynia na murawie, zwłaszcza w FC Barcelonie. Cała kariera Polaka została właśnie doceniona przez zagraniczny portal Goal.com. Ten opublikował zestawienie 25 najlepszych piłkarzy na świecie i znalazł miejsce dla naszego zawodnika. Na szczycie umiejscowiono za to ludzi, bez których ta dyscyplina nie byłaby taka sama.

