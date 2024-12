Boniek wyjawił prawdę o emeryturze. Tego nikt się nie spodziewał

Zbigniew Boniek to jedna z największych postaci w historii polskiego futbolu. Jako piłkarz sięgał m.in. po mistrzostwa Polski, mistrzostwa i Puchar Włoch, Puchar Europy i trzecie miejsce na mistrzostwach świata w Hiszpanii w 1982 roku. Na przestrzeni pełnej sukcesów kariery Boniek grał dla Widzewa Łódź, Juventusu, AS Romy i reprezentacji Polski. Ba, został nawet doceniony przez samego Pelego, który umieścił go na liście stu najlepszych piłkarzy w historii światowej piłki nożnej.

Zbigniew Boniek przez moment był selekcjonerem reprezentacji Polski. Potem postawił na prezesurę w PZPN-ie

Jak wielu byłych piłkarzy, także i Zbigniew Boniek po zawieszeniu butów na kołku zdecydował się na spróbowanie sił w trenowaniu. Jednak talent do grania nie szedł w parze z talentem do trenowania. Co prawda Boniek został nawet selekcjonerem reprezentacji Polski, ale jego przygoda z kadrą zakończyła się na pięciu meczach, z czego najbardziej pamiętanym jest porażka 0:1 z Łotwą u siebie w eliminacjach Euro 2004.

Za to w październiku 2012 roku Zbigniew Boniek został prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, którą to funkcję sprawował do sierpnia 2021 roku. W tym samym czasie został wiceprezydentem federacji kierowanej aktualnie przez Aleksandra Ceferina. Jednocześnie od 2017 roku jest członkiem Komitetu Wykonawczego UEFA.

Zbigniew Boniek nie wie, co to emerytura

A posada wiceprezydenta UEFA jest nawet opłacalna. Associated Press, powołując się na UEFA, przedstawiła informacje, że wiceprezydenci UEFA mogą liczyć na zarobki w kwocie 250 tysięcy euro rocznie, co w przeliczeniu na polską walutę daje ponad milion złotych.

No dobrze, ale co w takim razie z emeryturą? - Niektórzy sprawdzają sobie co miesiąc, ile dostaną. Ja nie muszę sprawdzać, bo w ogóle nie mam czegoś takiego jak emerytura. Natomiast, gdy masz 65 lat, ktoś może powiedzieć, że jesteś w zaawansowanym wieku. Mnie to w ogóle nie przeszkadza. Robię to, co robiłem cały czas - uprawiam trochę sportu, działam jeszcze w wielu branżach. We Włoszech 65-latek to wciąż młody człowiek - mówił 68-letni dziś Boniek w październiku 2021 roku w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

A w co Boniek inwestuje pieniądze zarobione przez całą karierę sportową i pozasportową? M.in. w nieruchomości w Łodzi, w której spędził wiele lat jako piłkarz Widzewa. Tam powstaje blok z podziemnym garażem, który ma być gotowy do końca bieżącego roku.