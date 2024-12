Gorzej być nie mogło! Polacy w "grupie śmierci" Euro 2025

Zespół prowadzony przez Adama Majewskiego w październiku zapewnił sobie awans na europejski czempionat. Zwycięstwo 4:0 nad Kosowem i remis 0:0 z Niemcami usadowiły nas na drugim miejscu w naszej grupie eliminacyjnej. Jednak z dorobkiem 22 pkt oraz bilansem bramkowym 24:10 byliśmy trzecim najlepszym zespołem z drugich miejsc, dzięki czemu podobnie jak nasi zachodni sąsiedzi też wywalczyliśmy awans na słowacki turniej.

"Stary Słowak" nie przyniósł szczęścia

Podczas losowania, które odbyło się we wtorek 3 grudnia o 19:00 w Bratysławie, Polacy losowani byli z trzeciego koszyka. Wiadomo zatem było, że co najmniej dwoje z naszych grupowych rywali, to będą naprawdę mocne ekipy. Losującym był 122-krotny reprezentant Słowacji, były piłkarz m.in. Milanu i Genoi (a obecnie Slovana Bratysława) Juraj Kucka.

Doświadczony 37-latek nie przyniósł Polakom szczęścia, a wręcz przeciwnie. Z pierwszego koszyka, w którym znalazły się Hiszpania, Anglia, Holandia oraz Portugalia, nasz zespół trafił na tych ostatnich. Drugi koszyk? Kto wie, czy nawet nie gorzej, bo stamtąd do "polskiej" grupy C trafili Francuzi. W obu przypadkach nie trzeba raczej wiele dodawać w kontekście siły obu rywali.

Nawet z czwartego koszyka trafiliśmy najgorzej

To może czwarty koszyk przyniósł kogoś naprawdę "przyjaznego"? Nic z tych rzeczy. Polacy trafili na reprezentację Gruzji. To ćwierćfinaliści poprzedniego czempionatu do lat 21, którzy wygrali wówczas grupę z Portugalią, Holandią i Belgią. W grupie eliminacyjnej zajęli drugie miejsce z dorobkiem 19 pkt (wygrali Holendrzy). Z każdej z grup do ćwierćfinału przechodzą dwa najlepsze zespoły. Turniej na Słowacji potrwa od 11 do 28 czerwca 2025 roku.