Oto potencjalne rywalki Polek na mistrzostwach Europy. Szykują się hity

Polskie piłkarki po raz pierwszy w historii awansowały na mistrzostwa Europy. W barażach biało-czerwone pokonały Rumunki 2:1 i 4:1, a w finale były lepsze od teoretycznie silniejszych Austriaczek 1:0 i 1:0. Warto zaznaczyć, że w tym roku podopieczne Niny Patalon dwa razy przegrały z tymi zawodniczkami w Lidze Narodów.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz powinien odejść? Żelazny: Ta reprezentacja cierpi przez jego chaos

Polskie piłkarki napisały historię

Znaczący wkład w ten awans ma zawodniczka FC Barcelony - Ewa Pajor. Dawid Szymczak ze Sport.pl podkreślił, że w 94. minucie napastniczka strzeliła najważniejszego gola w historii kobiecej piłki w Polsce. "Dała reprezentacji Polski to, czego nie dała żadna piłkarka przed nią. Ale też nigdy w historii tak wielkiej zawodniczki w Polsce nie było. Wobec żadnej nie było tak dużych nadziei i tak gigantycznych wymagań" - czytamy.

Mistrzostwa Europy 2025 odbędą się w Szwajcarii w dniach 2-27 lipca. Wielki finał odbędzie się w Bazylei. O tytuł najlepszej drużyny Starego Kontynentu rywalizować będzie 16 drużyn, w tym Polska. Reprezentacje zostaną podzielone na cztery koszyki, a biało-czerwone znajdą się w ostatnim, razem z Finlandią, Portugalią i Walią.

Mistrzostwa Europy 2025: Podział na koszyki. Kiedy losowanie?

Z racji tego, że turniej odbędzie się w Szwajcarii, gospodynie znajdą się w pierwszym koszyku i zajmą pierwsze miejsce w grupie A. Razem z nimi losowane będą Hiszpanki, Niemki i Francuzki. W pozostałych dwóch koszykach znalazły się reprezentacje Włoch, Islandii, Danii i Anglii oraz Holandii, Szwecji, Norwegii oraz Belgii. Widać zatem, że Polki czekać będzie trudne zadanie.

Ewa Pajor i spółka mogą trafić do grupy śmierci z Hiszpankami, Angielkami, czyli obrończyniami tytułu i Holenderkami. Z kolei jeśli los się do nich uśmiechnie, trafią do grupy z gospodyniami - Szwajcarkami, będą miały szansę zrewanżować się Islandii, czy zmierzyć się z Norweżkami.

Do ćwierćfinałów awansują najlepsze zespoły z fazy grupowej. Czy Anglia da radę obronić tytuł wywalczony w 2022 roku? A może aktualne mistrzynie świata - Hiszpanki przełamią klątwę ćwierćfinału i zdobędą upragniony tytuł? Losowanie finałowych grup Euro 2025 zaplanowano na 16 grudnia 2024 roku w Lozannie.