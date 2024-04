Boniek wszedł w branżę nieruchomości. Oto co buduje. "Idealne miejsce"

Zbigniew Boniek to legenda reprezentacji Polski. W barwach Biało-Czerwonych łącznie rozegrał 80 meczów, w których strzelił 26 goli. W latach 1957-1982 był piłkarzem Widzewa Łódź. Występował w tym klubie w czasach jego największych sukcesów. Nie tylko w Polsce, gdzie zdobył między innymi dwa mistrzostwa Polski, ale też w Europie.

Zbigniew Boniek prężnie działa po zakończeniu piłkarskiej kariery. Wszedł w branżę nieruchomości. Oto co buduje

Na sportową emeryturę przeszedł na początku lipca 1988 roku. Po zakończeniu kariery rozpoczął pracę jako trener, a w późniejszym czasie pełnił funkcję prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Obecnie spełnia się w roli wiceprezesa UEFA. Mimo natłoku codziennych obowiązków Boniek nie zapomina jednak o Łodzi. Były prezes PZPN we współpracy z udziałowcami spółki branży budowlanej Sommo Invest wszedł w branżę nieruchomości. Aktualnie prowadzone są prace nad imponującą inwestycją. Rąbka tajemnicy w tej sprawie uchylił Władysław Puchalski, partner biznesowy Bońka w rozmowie z portalem lodz.wyborcza.pl.

- Budujemy blok z podziemnym garażem na ul. Mazowieckiej 69, w którym będzie 19 mieszkań o powierzchni od 33 do 60 metrów kwadratowych - powiedział Władysław Puchalski.

W ofercie sprzedaży dostępne będą mieszkania jedno-, dwu- i trzypokojowe z aneksem kuchennym. - Każde będzie posiadać taras lub balkon. Teren całkowicie będzie ogrodzony z bramą wjazdową otwieraną automatycznie i furtkami na domofon - ujawnił.

Koniec 2024 roku to planowany termin zakończenia prac budowlanych. Cały obiekt znajduje się 10 minut spacerem od stadionu Widzewa. - To idealne miejsce dla prawdziwych fanów. Specjalne rabaty dla widzewiaków - podkreślił Puchalski.

Boniek honorowym obywatelem Łodzi

Przypomnijmy, że w 2022 roku Zbigniew Boniek odebrał tytuł Honorowego Obywatela Łodzi. To miasto jest dla 80-krotnego reprezentanta Polski wyjątkowe jeszcze z innego powodu.

- Gdy jako dzieciak przyjechałem z Bydgoszczy do Łodzi na Widzew z ojcem coś poczułem. Od razu wiedziałem, że chcę tutaj zostać. W Łodzi się ożeniłem, tutaj poznałem masę przyjaciół, z Widzewem graliśmy w europejskich pucharach i z Widzewa trafiłem do reprezentacji. Miłość do Widzewa była, jest i będzie - mówił Boniek w 2015 roku w rozmowie ze Sport.pl.