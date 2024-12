Ronaldinho ma powód do świętowania. Wspaniałe wieści poszły w świat

Ronaldinho jest jedną z ikon światowego futbolu. Niedawno udowodnił, że wciąż ma to coś i strzelił przepięknego gola z rzutu wolnego w meczu legend Realu Madryt i FC Barcelony. Brazylijczyk zakończył karierę sześć lat temu. Aktualnie kibice mogą obserwować poczynania jego syna - Joao Mendesa.

Ronaldinho zostanie dziadkiem

Teraz Ronaldinho ma kolejny powód do dumy. Joao Mendes poinformował, że wraz z partnerką - Giovanną Buscacio spodziewają się dziecka. "16 tygodni i odliczanie" - napisała partnerka brazylijskiego piłkarza na Instagramie.

Syn gwiazdy Canarinhos urodził się 25 lutego 2005 roku i trenował grę w piłkę nożną od kiedy miał cztery lata. Pierwsze kroki stawiał w Cruzeiro, ale zakończył przygodę z tym klubem w 2022 roku. Nieco ponad rok później trafił do FC Barcelony. Jednak latem 2024 roku Brazylijczyk zdecydował się na transfer do Anglii, a dokładnie do Burnley. Jego umowa obowiązuje do końca czerwca 2026 roku.

Ronaldinho grał w największych klubach świata - FC Barcelonie, AC Milan czy PSG. W trakcie kariery został mistrzem świata, Ameryki Południowej oraz triumfował w Lidze Mistrzów. Indywidualnie sięgnął po Złotą Piłkę oraz dwukrotnie został uznany Piłkarzem Roku. Aktualnie Brazylijczyk jest ambasadorem Dumy Katalonii.